Giacomo Caputo se incorpora al organigrama técnico de la base del CD Magec Tías

El técnico posee una amplia experiencia en Italia y España

El Club Deportivo Magec Tías ha llegado a un acuerdo con el técnico italiano Giacomo Caputo (Perugia, 20/03/1986), para que colabore en el trabajo de formación de los jugadores de la base del club. Un entrenador con una amplia experiencia en Italia y España, desarrollando gran parte de su labor en el trabajo de cantera.

El técnico transalpino, estuvo en el último campus de verano organizado por el Magec Tías, quedando el club prendado por su forma de trabajar, ofreciéndole varios equipos de la cantera rojinegra.

El italiano, procedente del Basket Assisi italiano vivirá una nueva etapa en España, tras haber trabajado en la cantera del Obradoiro de Santiago de Compostela. “Me gustó la actitud y la mentalidad del baloncesto español, es parecida a la del baloncesto italiano”, comentaba el técnico en un español muy logrado.

Giacomo Caputo no dudó en aceptar la oferta realizada por el Magec Tías “porque me ha gustado mucho la seriedad y la disponibilidad del club y de sus entrenadores con los cuales he trabajado este verano en el campus organizado por el club”, nos decía oficializando su fichaje.

El CD Magec Tías no deja de mimar a su cantera y continúa con la misma filosofía de toda la vida, primero la formación personal y educativa y luego la deportiva. Esa mentalidad está muy clara para el nuevo técnico que asume que “el objetivo por este temporada es hacer crecer los chavales ya sea como personas o sea como jugadores, con esfuerzo y diversión”.

En breve comenzarán los entrenamientos de las diferentes categorías y con el fichaje de Giacomo Caputo se da un salto más en el trabajo de cantera.