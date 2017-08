Los sectores económicos de Lanzarote piden responsabilidad y coherencia en el conflicto de los Centros Turísticos

Foto: elchaplon.com

– Denuncian la agresividad de una huelga indefinida que no deja espacio a la negociación en un contexto de condiciones laborales muy superiores a las del sector de la Hostelería.

– Las pérdidas ya superan el millón de euros en ingresos directos, hay que añadir el perjuicio a las empresas y los autónomos que trabajan de forma indirecta con los centros.

Todos los sectores económicos de la isla, representados a través de las asociaciones AETUR, CEL, ASOLAN, Cooperativa de taxis de Arrecife, Cooperativa de taxis Norte y Sur y la Cámara de Comercio, se han reunido para analizar posibles soluciones ante el conflicto que está generando el cierre de los Centros Turísticos en un momento crucial del año. Se calcula que, en tan solo una semana, las pérdidas económicas superan ya el millón de euros sólo en las entradas a los centros. Pero el perjuicio es mayor, ya que a este dinero hay que añadir el que están perdiendo las numerosas empresas y trabajadores autónomos que viven del tráfico generado por la actividad de los centros (taxis, guías, restauración, guaguas, alquiler de coches…).

Los representantes de los sectores económicos entienden y respetan el derecho a la huelga de los trabajadores, sin embargo, no aceptan la agresividad con que se está produciendo, ya que en casos similares las huelgas se producen de manera intermitente para facilitar espacios de diálogo y negociación y no de manera indefinida, provocando el colapso y afectando muy gravemente a otros trabajadores autónomos, que no cobran si no trabajan. Sorprende esta postura cuando las condiciones laborales de los trabajadores de los centros superan con creces las de los convenios laborales de la Hostelería en Canarias.

Como resultado de la reunión mantenida entre las empresas y autónomos representados en las asociaciones empresariales, se ha decidido crear un programa alternativo de excursiones y visitas a otros centros de interés turístico que no están incluidos en los CACT, con el fin de contrarrestar los efectos de la huelga, mantener la actividad económica y compensar esa frustración que genera no poder cubrir las expectativas de todo un año en el destino vacacional.

Por otra parte, se ha determinado de forma unánime pedir responsabilidad y coherencia a todos los partidos políticos, que en sus etapas de gobierno han sufrido huelgas similares, para facilitar posibles acuerdos entre las partes.