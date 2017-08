El Ayuntamiento de San Bartolomé se mantiene firme en su decisión de cobrar el canon urbanístico a los parques eólicos del Consorcio del Agua y rechaza la demagogia partidista de Pedro San Ginés

El Ayuntamiento de San Bartolomé se ha mostrado decidido a continuar adelante con el expediente de cobro del canon urbanístico que corresponde abonar por la instalación de dos parques eólicos en el municipio, a pesar de lo solicitado por el Consorcio del Agua.

La alcaldesa del municipio, María Dolores Corujo ha tildado de impertinente la nota de prensa de San Ginés en la que señala con todo lujo de detalles las cantidades que San Bartolomé recibirá en los próximos años como consecuencia de la instalación de los citados parques eólicos: “Por lo visto, el único ayuntamiento que cobrará del Consorcio es el de San Bartolomé. Todos cobrarán su porcentaje correspondiente por el mero hecho de ser integrantes del Consorcio. Lo que se discute es el canon urbanístico y ese no tiene nada que ver con ser o no integrante del Consorcio”.

Corujo ha destacado que todos los integrantes del Consorcio se beneficiarán, de manera proporcional a su participación en el mismo, del 9% de los ingresos por la venta de electricidad de los parques. “En otras islas y otros casos, ese 9% va íntegro al ayuntamiento en el que se encuentra el parque. En Lanzarote, sin embargo, va al Consorcio en vez de a San Bartolomé por lo que nuestro municipio ya ha hecho un esfuerzo enorme de solidaridad con el resto de municipios”, ha señalado.

La alcaldesa ha reprochado, además, la ligereza con que algunos representantes públicos se han sumado a esta demagógica petición: “Haría, Tinajo y Yaiza se benefician del canon de los Centros Turísticos, San Bartolomé no. Me gustaría que esos tres municipios compartieran los ingentes recursos que reciben por el canon de los Centros con San Bartolomé. Me da la sensación de que algunos nos ven tan solo como ese sitio en el que aterrizan los aviones o como un simple lugar de paso para comunicar las principales zonas turísticas con el resto de la isla. Ya nos convirtieron en unos años en una simple ciudad dormitorio sin equipamientos y sin servicios mientras otros recogían los frutos del desarrollismo y hemos tenido que acometer casi en solitario la transformación de Playa Honda en una ciudad residencial digna, mientras otros municipios, por interés partidista, concentraban inversiones y apoyos de otras administraciones”.

Corujo ha finalizado señalando que San Bartolomé ha dejado de ser ese municipio pequeñito al que se podía ignorar sin consecuencias: “AENA y algunos contratistas ya han tenido muestras sobradas de que somos implacables en la defensa del dinero público, tengamos a quien tengamos enfrente el ayuntamiento no renunciará nunca ni a un euro de un dinero que en última instancia está destinado a cubrir las necesidades de su ciudadanía”.