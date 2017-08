Cultura Lanzarote vuelve a programar un Chinijo’s Rock pensando en los más pequeños de la casa. Y que mejor que contar con los veteranos Kardomillo que, como ellos mismos afirman, tras varios años “cambiando pañales y preparando biberones”, vuelven a los escenarios en 2017. Los autores de No me hables de amor han prometido fajarse y ofrecer un concierto divertido y animado en el que grandes y pequeños se lo pasen de miedo. Viejos éxitos y nuevos temas garantizan que la plaza del barrio de Los Geranios en Arrecife no parará de vibrar el próximo 11 de agosto.

Más información en: www.facebook.com/kardomillo.rockenvasado