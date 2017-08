Arrecife en Vivo cruzará por primera vez el Atlántico en su quinta edición

El V Festival Arrecife en Vivo da este año un gran salto cualitativo en su cartel, después de reunir a 14.000 espectadores en 2016 y recibir el Premio al Mejor Festival de Pequeño Formato de España en los Iberian Festival Awards.

Esta cita con la música en la calle, que se celebrará durante los días 22 y 29 de septiembre, 6 y 13 de octubre de 2017, supone, según subraya el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Arrecife, Rafael Juan González, “uno de los eventos más importantes del calendario turístico-cultural, no sólo de Lanzarote sino de toda Canarias. Las cifras hablan por sí solas, 14.000 espectadores corroboran el éxito del festival”.

“Creo que todos debemos felicitarnos por el éxito del Arrecife en Vivo. La Concejalía de Turismo apostó desde el principio por el proyecto innovador de la productora HSmith Solutions y vamos a seguir apostando por un festival pensado para el disfrute de toda la ciudadanía, residentes y visitantes; un festival que cuenta con una colaboración público-privada muy importante y que genera un movimiento económico muy interesante durante los días de su celebración”, ha explicado el edil.

Así, el próximo otoño la capital lanzaroteña recibirá a Fuel Fandango, maestros de la música orgánica de baile; los británicos Asian Dub Foundation, la electrónica de guitarra y club de The Whip (Mánchester) y los parisinos Naive New Beaters (Francia), que pueden ser la gran sorpresa de esta quinta edición.

Por primera vez, Arrecife en Vivo cruza el Atlántico y trae desde México al intercultural combo Jenny and the Mexicats. El dúo zaragozano Los Bengala, la rítmica poesía pop de Molina Molina, el rock & swing de The Sick Boys, los fresquísimos Cannibals y el garaje-surf de The Courettes (Dinamarca-Brasil) encajan perfectamente con el criterio del festival.

El talento canario estará representado por el músico lanzaroteño Alejandro Acosta (50% de Fuel Fandango), el fenomenal Bejo, la banda tinerfeña de punkmetal Brutalizzed Kids y las bandas lanzaroteñas Inadaptados, Tokio Revolver y Metalmorfosis.

Este año pasarán por la cabina de Arrecife en Vivo Elyella Djs, David Kano, Serial Killerz y We Are Not DJ además de los canarios Ulive, Dsua Ill Man y Kami Selektah.

Los escenarios estarán localizados en los parques, las calles, la playa y el puerto de la ciudad. La batucada Villa Pipol, la 101 Brass Band, la txaranga Kolpez Blai y Rockalean guiarán al público de concierto en concierto, en un recorrido de 9 horas música en directo.

Arrecife en Vivo es un festival itinerante y de entrada libre, que lleva cuatro años colocando a Arrecife en el mapa de los festivales de música nacionales, programando los directos más potentes de la escena canaria, española e internacional (FM Belfast,The Excitements, Cycle, Grises, Rinôçérôse, Los Vinagres…).

Para facilitar la llegada cada vez más habitual de espectadores del resto del archipiélago canario y de la Península, Arrecife en Vivo ha lanzado este año paquetes de viaje desde 110€ (vuelos con salida desde Gran Canaria y Tenerife, hotel y traslados) y asesoramiento personalizado para quienes quieran acudir al festival desde cualquier punto de la geografía española.

Arrecife en Vivo es una realidad gracias al área de Turismo del Ayuntamiento de Arrecife, patrocinador oficial del festival, y al apoyo del Patronato de Turismo de Lanzarote, el Gobierno de Canarias (Promotur), el Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, Pampero Lanzarote, Hotel Miramar, Estrella Galicia, Cajasiete, Grupo Chacón, Clínica Dental AJN, Coca Cola, Lumar, Vueling, Hi-Vision, Cadena Ser y Lancelot Medios.