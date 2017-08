La “Armada” de la vela lanzaroteña ya se encuentra en Palma con 25 regatistas

La ‘Armada’ de la vela lanzaroteña se encuentra en Palma de Mallorca donde a las 13.00 horas de ayer (a las 12.00 hora canaria) arrancó en aguas de la capital balear la 36ª Copa del Rey Mapfre para nueve de las diez categorías inscritas en el campeonato, el más importante de todo el Mediterráneo. Veinticinco regatistas de Lanzarote acuden a este evento, la mayoría del Real Club Náutico de Arrecife. Es la representación más numerosa de la isla de los volcanes en esta prestigiosa convocatoria.

Uno de los participantes en la cita es el reciente tetracampeón del mundo de J80 con el Hotel Princesa Yaiza, Rayco Tabares, que este año vuelve a estar en el Rats on Fire en la modalidad ORC 1, en la que el conejero ya ha ganado cuatro copas del Rey, que se suman a la que obtuvo en X41. El pasado mes de julio el Rats on Fire se alzó en aguas de Valencia con el XIX Trofeo de la Reina. En ORC 1, clase que cuenta con más competidores, 35 barcos, navega el Rey de España, Felipe VI, en el Aifos, que acabó primero. Tabares aseguró ayer que “la competición es muy difícil, la flota está muy igualada y el nivel es muy alto, por lo que hasta el último día no se decidirá el campeón”.

