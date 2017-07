Espectacular concierto de Soraya Arnelas en las fiestas de Playa Blanca

Más de 1500 personas se congregaron en la Plaza del Carmen de Playa Blanca para disfrutar del concierto de Soraya Arnelas. La artista no defraudo a sus fans ofreciendo un espectacular concierto, en el que la artista tal deleito a su público con titulos como Come into my life, Live your dreams, Mi mundo sin ti, Sin miedo, La noche es para mí, Live your dreams, Fruto prohibido, Corazón de fuego, Medley 80’s, Con fuego, Dreamer, Caminaré, Cámbiame, Plastic, Huracán, You didn’t do it, I got you, Come into my life, Free from desire, Saturday night, Please don’t go, Rythm of the night, Vuelve junto a mí, Mi gran amor, Tan solo son palabras.

Soraya que estuvo acompañada de sus bailarines y de un set de teclados electrónicos también presento en primicia en un escenario su nuevo tema El Pretendiente, un tema en el que cuenta con la colaboración de Mister Mimon, un joven artista canario ex componente de Estilo Libre, con el que creará una combinación artística explosiva que nos hará bailar los próximos meses, y cuyo videoclip se grabó en Lanzarote.

La artista, en esta ocasión nos trae una gira que se presenta en 2 formatos diferentes: Con músicos en directo y bailarines, o bien solo con bailarines. De esta manera Soraya quiere ofrecer la versatilidad que le caracteriza y poder llegar a todos los públicos, con un repertorio y shows renovados, pero con la fuerza que le caracteriza.

En palabras de la propia artista: “En esta gira he querido hacer un viaje en el tiempo hacia los temas que me inspiraron a dedicarme a la música de baile, con los que comencé a salir de fiesta y a bailar en las discotecas. Temas muy conocidos que harán que el público de este año baile y cante y les traigan muchos recuerdos”

El espectáculo termino con una exhibición de fuegos artificiales y la firma de autógrafos de la cantante, cerrando así un grandísimo espectáculo que se vivió en la Plaza del Carmen durante la noche del domingo.

