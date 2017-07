Playa Blanca celebra las Fiestas del Carmen del 15 al 23 de julio

El pueblo de Playa Blanca invita del 15 al 23 de julio a las celebraciones de honra a la patrona del pueblo y los marineros, la Virgen del Carmen. El programa de actos combina tradiciones religiosas muy arraigadas en el sur de Lanzarote, como las procesiones marítima y terrestre, con actividades puramente festivas como los conciertos musicales de los puertorriqueños Manny Manuel y Ángel López, el domingo 16, y de Soraya, actuación que cierra las fiestas el domingo 23 de julio por la noche.

El primer día está previsto el Encuentro de Música Popular Parranda Janubio con la presentación además del grupo Parranderos y Punto, invitado de Tenerife. El Día Grande, el 16 de julio, será la función solemne y luego procesión terrestre a partir de las 19:00 horas para finalizar por la noche con el concierto de Manny Manuel y Ángel López, ex vocalista de Son By Four, en la Plaza del Carmen.

A lo largo de la semana hay actividades para niños, torneos de juegos tradicionales para adultos, actuaciones de vecinos y teatro de la compañía Losotroh, el miércoles 19, que presenta la obra ‘La Leyenda de la Isla Quemada’, a las 19:30 horas, en la calle Limones. El fin de esta jornada lo hace la Noche Joven, a las 22:00 horas, animada por djs.

El viernes será la Noche de Baile y Parrandas con El Geito y Los Salineros de La Hoya, y la continuidad con verbena, mientras que el domingo 23 tendrá lugar la procesión marítima, a las 19:00 horas, y el concierto de Soraya por la noche. La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Yaiza sugiere consultar el programa completo de actos en portada de la web municipal www.yaiza.es