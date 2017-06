Oswaldo Betancort anuncia el comienzo de las obras del campo de fútbol de Costa Teguise

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, ha visitado la parcela donde irá ubicada la futura instalación deportiva con campo de fútbol en Costa Teguise, adjudicado a la empresa Joca Ingeniería y Construcciones S.A. por un importe económico 1.369.725 euros y con un plazo de ejecución de 12 meses contados a partir del inicio de las mismas.

La construcción de un terreno de juego de hierba artificial para la práctica de fútbol, con pista deportiva y demás dotación de los elementos de servicios propios de este tipo de instalaciones, se llevará en la Travesía del Hurón y Calle Chafarí de Costa Teguise, gracias a la financiación conjunta del Cabildo Insular de Lanzarote y del propio Ayuntamiento.

“Una vez adjudicadas las obras, se prevé que las mismas comiencen antes de finalizar este verano, y por lo tanto, que Teguise cuente en 2018 con una infraestructura deportiva altamente demandada por los vecinos de Costa Teguise”, anunció el alcalde de Teguise durante la visita.

“Es un día de emoción y alegría para todo Teguise, pues después de mucho tiempo, conseguimos un nuevo espacio de participación y recreo, que llevábamos anhelando durante muchos años”, consideró Oswaldo Betancort, incidiendo en que “no se trata de un espacio deportivo más”. “La Concejalía de Deportes ha trabajado codo con codo con la de Juventud, además de recibir aportaciones de otras áreas del grupo de Gobierno de cara a diseñar entre todos un plan de dinamización deportiva lo suficientemente atractivo para poder ofrecer hábitos de vida saludables a nuestros jóvenes, permitiendo ocupar su ocio con deporte, y por este mismo motivo, este es un proyecto que supone una inmensa ilusión para nosotros”.

“Esta es la realidad de nuestra gestión, que no es engañosa, que no viene a predicar ni a anunciar lo que no habrá de cumplir”, sentenció el alcalde. “Hemos trabajado para hacer realidad la construcción de este campo de fútbol, y también para llevar a cabo otro compromiso que asumí, que ha sido la de crear una residencia para personas mayores en mi municipio, y hoy puedo decir que ambos objetivos, ambiciosos y prioritarios, serán una realidad”, concluyó.