Aloe Plus Lanzarote renueva su compromiso de patrocinio con el CB Conejero

Aloe Plus Lanzarote seguirá apostando por el baloncesto y por el Club Baloncesto Conejero, renovando el acuerdo de patrocinio que mantiene con el club naranja desde hace cinco temporadas. El primer equipo sénior masculino del CB Conejero seguirá llevando el nombre de Aloe Plus Lanzarote. Un patrocinio que ha permitido al CB Conejero desarrollar su actividad en estas últimas temporadas y seguir creciendo deportivamente en todos los sentidos.

La relación entre el CB Conejero y Aloe Plus Lanzarote se inició en la temporada 2012/2013, campaña en la que el club lanzaroteño comenzaba su andadura en la Primera División Autonómica Masculina de Baloncesto. La pasada temporada, el nombre de Aloe Plus Lanzarote recorrió cada uno de los rincones de la geografía española, con la participación del CB Conejero en la Liga EBA de Baloncesto. La próxima será la sexta campaña de relación entre el CB Conejero y el Aloe Plus Lanzarote, patrocinando la empresa del sector cosmético al equipo sénior masculino.

El presidente del CB Conejero, Iván Fernández, valora “positivamente el acuerdo alcanzado con la empresa Aloe Plus Lanzarote y que nos permitirá seguir desarrollando nuestra actividad”. “Debemos agradecer la predisposición de una empresa de la isla de Lanzarote su colaboración con el CB Conejero, haciéndose fundamental la ayuda de las empresas privadas para seguir desarrollando nuestro proyecto deportivo basado en el trabajo de cantera”, explica Fernández.

Por su parte, la gerente de Aloe Plus Lanzarote, Raquel Caraballo, asegura que “esta colaboración es fruto del compromiso que la empresa tiene con la sociedad, apoyando el desarrollo del deporte en nuestra tierra”.

“Consideramos esencial el apoyo al CB Conejero, por medio del que queremos promover el crecimiento de un sector vital para la sociedad, que también apuesta por crear cantera en Lanzarote para que los más pequeños sigan los pasos de este club, que año tras año lucha por estar entre los mejores del baloncesto nacional”, destaca Raquel Caraballo.

Aloe Plus Lanzarote emprende su aventura en el año 2007 abriendo su primer Centro de Interpretación en Arrieta (Haría). En la actualidad se ha convertido en un referente del sector de la cosmética, contando con 16 establecimientos abiertos en toda Canarias. Recientemente, la empresa ha iniciado el proceso de internacionalidad, con una franquicia en Italia y operando ya en Agadir.

Los visitantes no sólo pueden adquirir productos de una extraordinaria calidad, sino que además, pueden conocer de primera mano la historia, el cultivo o las propiedades de una planta que en Canarias goza de unas inmejorables condiciones para su cultivo.

Aloe Plus Lanzarote cuenta con 5 museos, ubicados en Arrieta, Punta Mujeres, Yaiza, La Graciosa y en el pueblo de La Esperanza en la isla de Tenerife. Una apuesta firme por la creación de Centros de Interpretación