El Manu Sarabia Trophy ofreció una cena de bienvenida a todos los participantes

Las instalaciones del Grand Teguise Playa, en Costa Teguise, dieron la bienvenida a ilustres nombres del deporte nacional y a aficionados al golf de Canarias que se batirán durante dos días en Costa Teguise Golf. Los vencedores serán las diferentes ONGs para las que se recauda dinero; Cielo 133, Extratime y Adislan. El Manu Sarabia Trophy arranca en la mañana de este viernes con las primeras partidas de golf.

Tras una agradable cena, anfitriones y visitantes se desearon suerte en las diferentes partidas que van a disputar. Manu Sarabia, exjugador del Athletic de Bilbao, y padrino de la prueba tuvo unas palabras de agradecimiento a todos los presentes, saludando a las autoridades y a las representantes de Adislan que acudieron al acto de bienvenida.

La organización desveló quienes serán los capitanes de los equipos que este viernes jugarán la primera parte del torneo. Competirán por un lado deportistas y periodistas y por el otro una selección de golfistas canarios que no dudaron en poner su granito de arena para colaborar en el evento.

El mítico comentarista de la selección española de fútbol, José Ángel de la Casa, fue elegido capitán del combinado de la prensa y deportistas, mientras que el delegado insular de golf en Lanzarote, Jason Pérez, fue nombrado capitán del segundo cuadro.

José Ángel de la Casa fue presentando uno a uno a sus jugadores, los cuales vestirán de negro. Pablo Hernández, actual jugador del Leeds United y único deportista en activo abrió la presentación acompañado de su hijo pequeño. Siguió Nacho Aranda (Canal Plus), Manu Sarabia (exfutbolista), Elena Jiménez (TVE), Carlos Martínez (Canal Plus), Paco Doblas (Exfutbolista), Lorenzo Rico y Cecilio Alonso (ex jugadores de balonmano), Roberto López Ufarte (exfutbolista) y Pep Clapés y Bernabé González (golfistas).

El combinado canario, que vestirá de rojo, tuvo como anfitrión a Jason Pérez que señaló lo complicado que se lo pondrán a los ilustres visitantes. La selección estará formada por Pablo Rivero, José Reyes, José Pérez Baños, Ignacio Muñoz, Manolo Borges, Nicolás Machín, José Miguel Ferrer, Adolfo de la Rúa, José Luis Pérez, Dominique Caitoculi y Michael Barwani.

Después de las presentaciones se mostraron algunos artículos que se subastarán en la cena del sábado en el Grand Teguise Playa. Destaca la camiseta de Carolina Marín firmada por ella, la de Pau Gasol en los Juegos Olímpicos de Rio firmada por el combinado nacional, la de Kevin Prince Boateng, la de Fernando Torres, la de España de la Eurocopa del 84, la del Leesd United de Pablo Hernández o una réplica de la Copa del Rey, artículos que fueron sólo una muestra de lo que hay previsto para subastar.

La primera parte del torneo tendrá lugar este viernes desde las 8:50, cuando salgan por el hoyo uno Pablo Hernández y Nacho Aranda para competir contra Pablo Rivero y José Reyes. Tras ellos, irán saliendo paulatinamente el resto de competidores.

El Manu Sarabia Trophy llega a Lanzarote gracias a la organización del Ayuntamiento de Teguise y el patrocinio de Teguise “Un Sol lleno de historia” y la Asociación de Futbolistas Españoles, colaborando el Hotel Grand Teguise Playa, Chiringuito El Capricho, Adidas, Hertz, Restaurante El Torreón, Desatascos Timanfaya, Comunigest, Seguros GES, Federación Canaria de Golf y Coca Cola.

Todo el dinero recaudado en las partidas como en la subasta benéfica que tendrá lugar el sábado por la noche, irá destinado a la Asociación Cielo 133, Extratime y Adislan. También existe la posibilidad de realizar donaciones en la Fila 0 del BBVA: 0182 7012 86 0204008590