En algun lugar de la galaxia de Jandía

En la arena blanca del Parque Natural de Jandía, surge el pueblo natal del contrabandista de Star Wars, Han Solo. En este lugar del planeta Corellia, los habitantes viven en unos iglús maltrechos y debajo de restos de naves y otras chatarras intergalácticas. Esta es la primera imagen de un decorado donde durante dos semanas la Disney y Sur Films ruedan, siempre rodados de fuertes medidas de seguridad, el spin-off de los primeros años de vida del aventurero más famoso de la saga de la Guerra de las Galaxias.

Hasta hace muy poco, por donde solo pasaban senderistas, pescadores de viejas y alguna cabra, la Disney y Surf Films han montado en aproximadamente unos dos meses un poblado inspirado en el más genuino universo Star Wars. Esta foto, la primera de este lugar, no va a decepcionar sin lugar a dudas, a los miles y miles de seguidores de la saga intergaláctica ideada hace 40 años por el director estadounidense George Lucas.

En un principio se rumoreo que las casas se estaban construyendo de sal, con toneladas y toneladas de sal. Esta semana, un testigo que consiguió sortear la férrea vigilancia del rodaje describió que el poblado estaba formado por tiendas o jaimas marrones de cuero. Sin embargo, esta imagen muestra una aldea casi a punto de deshacerse, construida con restos metálicos que se protegen como pueden del sol de un planeta Corellia inventado en Fuerteventura. Corellia se define, en la amplia y casi siempre contradictoria literatura creada en las redes sociales sobre el universo Star Wars, como un lugar compuesto por pequeñas aldeas donde se construyen naves espaciales como el propio Solo, al que aun daba vida el actor Harrison Ford, en el episodio IV de la Guerra de las Galaxias, señalaba: “I’m talking about the big Corellian ships now (y me refiero a las grandes naves corellianas)”

Lando calrissian.

El nuevo y joven Solo, Alden Ehrenreich, rueda ya en la auténtica Corellia creada en Jandía, aunque nadie lo ha visto, ni robado una imagen de la grabación de la película como si ocurrió en la central eléctrica de Southampton (Gran Bretaña). Lo que si se ha podido ver, es aterrizar en el aeropuerto de Fuerteventura durante el fin de semana a actores secundarios como Donald Glover, que da vida a otro contrabandista intergaláctico: Lando Calrissian, primer dueño del Halcón Milenario, quien enseñó a pilotar la nave a Solo, pero que luego se la ganó en una partida de sabacc en Bespin, ciudad nube.

Tampoco a Emilia Clarke, ni mucho menos a Woody Harrelson. Por la pista de arena que conduce hasta el campamento base de Cañada de la Barca, los automóviles en los que van los actores, pasan rápidos y con los cristales ahumados para impedir ver quien va en su interior camino del rodaje.

Todos estos actores presumiblemente están hospedados en los hoteles de Playa de la Barca y la cercana Costa Calma, aunque como es lógico, el personal de recepción de estos locales, siempre contesta con un educado pero cortante «no estamos autorizados a dar información».

Fuente: Canarias7