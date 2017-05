Entrevista realizada por Natalia Lescano a Gabriela, la mujer acampada enfrente del Ayuntamiento de Arrecife.

“Yo no solamente estoy aquí por mí, estoy para que se empiecen a tomar las medidas necesarias….hay muchísimas personas en la misma situación que yo, y lo pido por mí, y por los que están y por los que van a estar en esta misma situación”

Natalia: Cuéntanos un poco lo que paso Gabriela…

Gabriela: Yo estoy aquí reivindicando mi derecho a una vivienda digna puesto que yo estoy buscando alquiler desde agosto del año pasado cuando la casera, tuvimos un problema y me pidió que me fuera de la casa. Para mi sorpresa cuando voy a buscar vivienda no hay… es decir, hay pero no que yo pueda pagar y las que encuentro que puedo pagar medianamente, es un primero… mi madre es minusválida, no camina entonces se genera una situación de impago porque ni yo encuentro vivienda para marcharme, ni yo tengo donde irme, ni ella viene a cobrar. Entonces tampoco era mi intención quedarme allí viviendo por la cara, porque entiendo que es de su propiedad y tiene todo el derecho a alquilarla y recibir su dinero. Pero claro, yo tampoco me puedo ir a la calle; y ella tampoco se acercó a cobrar, si ella viene yo le pago. En definitiva, se dieron una serie de circunstancias y ante la imposibilidad de poder pagar los alquileres que están pidiendo, pues me vi en la obligación ayer de ocupar la Recova. Fui desalojada, bueno, antes de eso a las 14:40 horas bajo la alcaldesa a hablar conmigo, no me dio ninguna solución diciéndome que no era competencia suya. Me quedo aquí y a eso de las 15:30 vienen 5 policías locales a desalojarnos. Me pareció una barbaridad tanto efectivo policial para dos mujeres.

Natalia: ¿Ustedes eran dos las que estaban aquí?

Gabriela: Había más gente, pero las que estábamos acampando aquí fijo éramos dos. Nos echaron fuera con una actitud no muy amable, quiero aclarar que no quiero agregar cosas que no son ni nada, pero amables no fueron. Fueron bastante rudos.

Natalia: ¿Te han dado alguna solución hasta ahora? ¿Existe alguna buena expectativa?

Gabriela: Me encontré con la sorpresa esta mañana de que la Alcaldesa hizo una declaración diciendo que yo no acudí a los servicios sociales y que prácticamente la culpa es mía. Por no haber acudido a los servicios sociales. Ella dice que hay que seguir una vía y no se la puede saltar.

Gabriela: Bueno, con eso me encuentro y con su actitud… pues. Esta mañana hemos pasado dentro (refiriéndose a la gente que la acompañaba) y ella (la Alcaldesa) ha pasado de largo.

Natalia: ¿Has recibido por otra parte algún tipo de ayuda? ¿Has hablado con alguien más?

Gabriela: No. Solo los medios de comunicación que son los que me están entrevistando pero soluciones reales no existe ninguna. No

Natalia: ¿Qué esperas que hagan ellos? ¿Qué es lo que pides?

Gabriela: Lo que yo estoy pidiendo es solamente una vivienda que yo pueda pagar. No estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo nada…

Natalia: ¿Quienes viven contigo?

Gabriela: Mi madre y mi hija que es estudiante… Mi hija tiene 21 años, no es menor. Es estudiante. Pero la solución para mi es solo una vivienda que yo pueda pagar. Si ella (la Alcaldesa) no tiene competencia, el único ente cercano al que yo puedo acudir es al Ayuntamiento. Voy a seguir reivindicando mi derecho. Yo voy a seguir aquí. Pasé una noche horrorosa y encima no estoy bien de salud, me encuentro en situación de baja en la empresa y no me voy a mover de aquí. Esto está perjudicando aún más mi salud y me da igual lo que se comente en las redes sociales… no quiero verlas porque me irrita, pero estoy viendo comentarios que están habiendo y vale que todo el mundo no esté de acuerdo conmigo y yo lo respeto también pero que no me echen más tierra encima que lo estoy pasando muy mal. Ojo que a todos nos puede tocar… hoy estoy yo y mañana puede estar cualquier otra persona. Yo no solamente estoy aquí por mí. Estoy para que se empiecen a tomar las medidas necesarias que se consideren oportunas, y siguiendo los pasos que ellos consideren oportunos, porque al fin y al cabo son los que lo tienen que hacer, pero hay muchísimas personas que están como yo y lo pido por mí y por los que están y por los que van a estar.

Natalia: Eres muy fuerte, ¿lo sabes?

Gabriela: (con lágrimas en los ojos) No lo soy, estoy pasando mucha vergüenza…

Natalia: Lo eres. Eres muy fuerte, porque en realidad estás reivindicando un derecho tuyo pero a la vez estás ayudando a que un montón de gente que no tiene la fuerza que tú tienes…

Gabriela: Yo no me veo así.

Natalia: Bueno, todos nosotros te vemos así. Somos muchas personas aquí que te estamos viendo así… (En referencia a un amplio grupo de periodistas y personas que estaban a nuestro alrededor). Mil gracias por tus palabras. Vamos a estar aquí como medios de comunicación y como personas más que nada para poder ayudarte y llevar tu voz más lejos.

Natalia: Es muy duro, yo estuve en una situación similar (no llegaba a tu gravedad) hace muy poco tiempo atrás. Este tipo de situaciones afecta a nivel emocional… es imposible que tú puedas trabajar o desarrollarte como persona y asistir a la gente que depende de ti cuando tienes un recurso tan básico como la vivienda limitado. Es imposible.

Gabriela: Muy mal, muy mal. Mis facultades se están viendo mermadas y yo no puedo permitirme estar mal. A cargo mío está mi hija que económicamente depende de mí. Si bien tiene 21 años pero es estudiante, yo quiero que siga formándose como prioridad. Y tengo a mi madre que es totalmente dependiente. Entonces no puedo permitirme el lujo de ponerme enferma…. Y al estar de baja ya me estoy permitiendo un lujazo porque cobro mucho menos.

Natalia: No es solamente laboral de todas maneras….

Gabriela: Si, lo es…

Natalia: Me refiero a que la fuerza no te la va a dar solamente un trabajo… sino que tú necesitas los recursos básicos para que entonces tengas fuerza física, mental y emocional para poder sacar adelante a ti y dos personas que dependen de ti.

Gabriela: Así es, la verdad que es un trago bastante amargo. Encima ves la poca humanidad que hay…

Entrevista: Natalia Lescano cedida a Lanzarote Digital