La polifacética Bibiana Monje presenta su obra Lacura en el Teatro El Salinero

Actriz y directora de cine y teatro, dramaturga, presentadora, música e instrumentista… Imposible resumir el currículo de Bibiana Monje en unas pocas líneas. La artista canaria encarna el ideal de creadora renacentista: practica muchas artes y en todas destaca. Ahora tendremos la oportunidad de ver a Monje en Lanzarote con su obra Lacura, un monólogo ácido pero muy divertido que podrá verse este viernes 19 de mayo a las 21.00 horas en el Teatro El Salinero.

En Lacura Bibi es quien es: un personaje del enfermo siglo XXI que decide, como loca, contarnos el cuento de su propia mirada del mundo. Abuelas, amantes, profesoras, doctrinas y paisajes psicológicos serán el hilo conductor de la historia. Una historia que habla de una programación, de una experiencia, de una educación.

Y es que la actriz canaria interpreta a más de siete personajes diferentes sobre el escenario, utilizando para ello distintos estilos teatrales: pantomima, teatro coreográfico, proyecciones, parodia, realismo mágico, musical, stand-up comedy,… Todos ellos siempre bajo el prisma de la honestidad y la fina ironía. Recorriendo, con mucho sentido del humor, el estrecho filo que separa lo privado de lo público.

Sin duda, un estupendo monólogo en el que las carcajadas y la visión crítica del mundo se dan la mano y que supone una experiencia especial para todo aquel que acude a ver. No se pierdan a Bibiana Monje y Lacura.

Entradas ya a la venta a 10 euros

Las entradas para ver a Bibiana Monje y Lacura cuestan 10 euros y pueden adquirirse en www.culturalanzarote.com. También pueden comprarse en el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote (sede del Cabildo, Avda. Fred Olsen s/n, Arrecife) de 9.00 a 14.00 horas, y en la taquilla del Teatro El Salinero desde una hora antes del comienzo de la función, pero sólo en el caso de que no se hayan agotado previamente.

Esta actividad cultural está organizada por el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, que dirige el consejero Óscar Pérez, con la colaboración del Gobierno de Canarias.

Más información en: www.bibianamonje.com

Consulta toda la programación cultural del Cabildo de Lanzarote en: www.culturalanzarote.com

Algunas críticas de la obra:

“Lacura, de Bibiana Monje, me pareció una de las experiencias más maravillosas que he vivido en el teatro. No solo porque ella es una bestia parda que con valentía ha creado un espectáculo lleno de verdad, exposición brutal, coraje, entrega y humor”

Carolina África, actriz y directora

“Para mí la performance de Bibiana Monje llega a las fronteras de las identidades y refresca nuestra sensibilidad política. Lacura es un one-woman-show de inteligencia chamánica”

Enrique Pardo, director de Pantheatre París