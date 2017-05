Cine para recordar a César Manrique

El pasado 24 de abril se celebró el primer Día de César Manrique, una efeméride instaurada por el pleno del Cabildo de Lanzarote con la que se pretende honrar anualmente la figura del genio lanzaroteño en el día de su nacimiento.

Una mesa de debate participada por distintos agentes y colectivos sociales, educativos y culturales de la isla que tuvo lugar ese día en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo-Castillo de San José fue el acto central del programa de actos de la jornada, que se completa esta semana con la proyección en la sala CIC El Almacén de las tres películas realizadas por el director tinerfeño Miguel Morales y su equipo en torno a la obra y figura del artista, “Taro. El eco de Manrique”, “Maestro de obra” y “Las Manos”.

Taro. El eco de Manrique, que se proyectará mañana miércoles, 10 de mayo, ilustra la trayectoria de César Manrique a través de un intenso trabajo de búsqueda de imágenes de archivo del artista y de testimonios de sus colaboradores más cercanos, así como de los responsables de la FCM y del naturalista Joaquín Araujo. También se traslada a Alemania, donde se recogen testimonios de un periodista y del arquitecto Frei Otto, que destaca la influencia de Manrique en la arquitectura contemporánea.

La película se aproxima a César Manrique subrayando su activismo medioambiental y territorial, su lucha contra la especulación y su pasión por la naturaleza de Lanzarote.

Las Manos, que se proyectará el jueves 11 de mayo, es un documental de 60 minutos de duración, que pone voz y cara a aquellas personas que trabajaron codo con codo con César Manrique en la construcción de su obra más reconocida, los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.

El trabajo tiene la enorme virtud de trasladar al espectador a un tiempo pretérito en el que las manos, y no las máquinas, daban forma a las ideas. Anécdotas divertidas, otras no tanto, situaciones personales y el trato diario con el artista dan contenido a un entrañable y emotivo documental, que muestra, además, imágenes y fotografías, algunas de ellas inéditas, de la isla hace medio siglo. Con el recuerdo siempre presente de los ya desaparecidos César Manrique, José Ramírez, Jesús Soto o Antonio Álvarez, la película de Miguel Morales hace alusión al trabajo directo de los artesanos del equipo de trabajo, aunque el tema central es cómo las intervenciones en la Cueva de los Verdes, los Jameos del Agua o Timanfaya ayudaron a transformar la mentalidad de una población, sensibilizándola ante un paisaje que antes no tenía el valor que adquirió al crearse los CACT. En este sentido, los trabajadores de la piedra, el hierro, la madera, la jardinería o la hostelería de los CACT ejemplifican doblemente el mensaje con el que fueron creados los Centros: compromiso con la isla y capacidad de transformación de la identidad socio y cultural de Lanzarote.

‘Maestro de obra’, que se ofrecerá, por último, el viernes, 12 de mayo, tiene una duración de 30 minutos y se concibe como un homenaje a Luis Morales, la persona que supo traducir y materializar las ideas de Manrique. En palabras del maestro de obras: “yo al principio no veía… y después ya vi”, refiriéndose a un proceso de aprendizaje y apertura a la percepción del paisaje insular surgido de la relación de trabajo con César Manrique, que añadió siempre a su liderazgo creativo una importante vertiente pedagógica en relación con la comprensión de los valores físicos y estéticos propios de Lanzarote.

Además de Luis Morales y César Manrique, en el cortometraje también intervienen Santiago Hernández y Federico Padrón. La proyección es un cortometraje documental, rodado en HD profesional, con material de los archivos de la FCM, de Memoria Digital de Lanzarote, de la Filmoteca Canaria, y del archivo personal de Mathias Allary.

La entrada para asistir a estas proyecciones, que darán comienzo a las 20.00 horas, es gratuita hasta completar el aforo de la sala.