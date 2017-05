El Aloe Plus Lanzarote Conejero cierra la temporada con derrota ante La Roda (82-94)

Con un equipo plagado de bajas, el Aloe Plus Lanzarote Conejero plantó cara a una Fundación Globalcaja La Roda que jugará los play off de ascenso.

Se cerró en la tarde del domingo la primera temporada del Aloe Plus Lanzarote Conejero en categoría nacional. El equipo lanzaroteño recibió la visita de la Fundación Globalcaja La Roda, equipo que se jugaba la posibilidad de disputar los play off de ascenso a la LEB Plata y que fue el que siempre llevó el peso del encuentro. El equipo dirigido por Iván Fernández no se amilanó a pesar de las bajas que tenía para afrontar este encuentro y siempre peleó cada uno de los balones sobre la cancha de juego de la Ciudad Deportiva Lanzarote.

La Fundación Globalcaja La Roda se hizo con el control del juego desde el inicio del partido, iniciándose el choque con un parcial de 1-6 a favor de los visitantes. Iván Fernández solicitó el primer tiempo muerto cuando apenas se habían jugado dos minutos de juego, pidiéndole a sus jugadores más intensidad en cada una de las acciones. El juego del Aloe Plus Lanzarote Conejero fue mejorando con el paso de los minutos. Un mate de Karl Niama ponía el 11-15 en el marcador, siendo ahora el entrenador de La Roda el que solicitaba el tiempo muerto con siete minutos de juego transcurridos.

El primer cuarto del partido concluyó con un triple de Arturo Fernández y una acción de 2+1 de Jeremy Williams, poniendo el 15-23 a la finalización de los primeros diez minutos de encuentro. En el segundo cuarto comenzaba a funcionar el juego exterior de la Fundación Globalcaja La Roda, logrando los visitantes varios triples en este período. Al borde del descanso, los triples de Christopher Tanner y Arturo Fernández, ponían el 35-46 en el marcador, resultado con el que se llegaba a la conclusión de la primera parte.

La Fundación Globalcaja La Roda quiso sentenciar el encuentro por la vía rápida en el inicio del tercer cuarto, período que se iniciaba con un parcial de 0-8. Raúl Rodríguez, el jugador más activo del Aloe Plus Lanzarote Conejero en el encuentro, fue el encargado de romper el parcial de La Roda. Un partido en el que tuvieron minutos los jugadores jóvenes del equipo. Adrián Montes jugaba más de quince minutos y levantaba al público al anotar un triple. Mustapha El Idrissi y Jonathan Seijo, también tuvieron participación en el último partido de la temporada.

La diferencia se situaba por arriba de los 20 puntos en el último cuarto del partido. El Aloe Plus Lanzarote Conejero no iba a arrojar la toalla con tanta facilidad y fue recortando la diferencia poco a poco. Los locales llegaron a situar la renta por debajo de la barrera psicológica de los diez puntos, poniéndose los jugadores de la Fundación Globalcaja La Roda el mono de trabajo para que no se les escapara el partido. Con el resultado de 82 a 94 se llegaba a la conclusión del partido.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero concluye la primera temporada en la Liga EBA de Baloncesto haciendo los deberes y evitando las cuatro posiciones de descenso al final de la temporada regular. El descenso del Albacete de la LEB Plata aumentaría a cinco las plazas de descenso en el grupo B de la Liga EBA, ocupando el conjunto lanzaroteño esa quinta plaza por la parte baja. El Aloe Plus Lanzarote Conejero tendrá que seguir esperando por los posibles ascensos o por una posible reestructuración de las categorías nacionales por parte de la Federación Española de Baloncesto.

Ficha Técnica

Aloe Plus Lanzarote Conejero (82): Raúl Rodríguez (24), Fran Suárez (4), Pamor Diene (20), Alejandro Viera (13) y Cécimo Armas (13) -quinteto inicial- Karl Niama (5), Mustapha El Idrissi (0), Adrián Montes (3), Samuel Sosa (0), César Hernández (0) y Jonathan Seijo (0). Entrenador: Iván Fernández

Fundación Globalcaja La Roda (94): Arturo Fernández (22), De Angelo Jamell (20), Norman Rey (20), Javier Hernández (4) y Manuel Blazquez (4) -quinteto inicial- Manuel Mije (0), Jairo Fernández (0), Christopher Tanner (17), Jeremy Williams (7). Entrenador: Alejandro González

Parciales: 15-23, 35-46 (descanso) 54-76, 82-94 (final)

Árbitros: Iván Díaz Hernández y Alberto Gamero Luque. Fue eliminado Javier Hernández en las filas de la Fundación Globalcaja La Roda por 5 faltas personales

Incidencias: Pabellón Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 150 espectadores. Partido correspondiente a la 30º jornada del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto.