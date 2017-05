Yaiza impulsa a las nuevas generaciones de ajedrecistas

El Ayuntamiento de Yaiza felicita al grupo de nuevos y talentosos ajedrecistas sureños que con menos de un año de formación en el deporte ciencia han conseguido figuración insular con posibilidades de ocupar puestos de honor a nivel regional. La alcaldesa, Gladys Acuña y el concejal de Cultura y Deportes, Daniel Medina, agasajaron este viernes a los cinco campeones y subcampeones que representaron al municipio en el insular clasificatorio de abril válido para el Campeonato de Canarias previsto en Gran Canaria del 12 al 14 de mayo.

Yaiza impulsa la práctica y aprendizaje del ajedrez con clases impartidas en el centro cultural de Uga dos veces a la semana por Miguel Ángel García, instructor del Centro Insular del Ajedrez de Lanzarote, quien estuvo en sede consistorial acompañando a los campeones y familiares junto a Jorge Rey, delegado insular de ajedrez, y miembros del cuerpo directivo del CEIP Yaiza, donde cursan estudios Alexia y Daniel, dos de los ajedrecistas galardonados.

La Institución ensalza el talento, dedicación y logros de Alexia de Ganzo Medina, campeona insular sub 12; Joel Ascensión Suárez, campeón insular sub 10; Daniel Pubill Mendoza, subcampeón insular sub 10; Nuria Gómez Pedroza, subcampeona insular sub 10; y Maeva Carrion Guedez, tercera clasificada femenina insular sub 8. Joel, Nuria y Maeva están escolarizados en el CEIP Uga.

El compromiso, constancia e interés por el estudio del ajedrez ha llevado a este grupo a alcanzar triunfos en poquísimo tiempo, una demostración del aprovechamiento de esta actividad que promueve Yaiza a través de las áreas de Cultura y Deporte y ejemplo a seguir por niños y jóvenes cualquiera que sea su disciplina de preferencia. Alexia de Ganzo también se ha ganado el derecho a participar en el Torneo de Cabildos, del 26 al 28 de mayo, en la isla de Tenerife.

Yaiza seguirá promoviendo la práctica del ajedrez entre los vecinos más jóvenes como parte de la oferta de su programa de uso del tiempo libre en actividades sanas para el cuerpo y la mente.