El Aloe Plus Lanzarote Conejero cae en Madrid ante el NCS Alcobendas (85-80)

A pesar de la derrota, el Aloe Plus Lanzarote Conejero garantiza la décimo segunda posición de la clasificación de la Liga EBA.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero afrontó el último desplazamiento de la temporada en el grupo B de la Liga EBA de Baloncesto, visitando en la tarde del sábado la cancha del NCS Alcobendas. El equipo dirigido por Iván Fernández no le perdió la cara al encuentro en ningún momento, llegando a remontar una desventaja de 17 puntos y poniéndose arriba en el marcador en el tramo final del choque. El Aloe Plus Lanzarote Conejero no pudo aguantar el empuje del NCS Alcobendas en los últimos segundos del encuentro y acabó cayendo derrotado por 85-80.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero se presentaba en Madrid con las bajas de Cécimo Armas y Fran Suárez, ausencias que mermaron la profundidad de banquillo del equipo en la penúltima jornada de la competición nacional. No fue impedimento para que el conjunto lanzaroteño no dejara de luchar sobre la cancha de juego y peleara hasta el último segundo por apuntarse la victoria.

El NCS Alcobendas llevó la iniciativa durante buena parte del encuentro. El primer cuarto del partido concluía con el marcador de 25-13 a favor de los madrileños, aumentándose la diferencia por arriba de la barrera de los diez puntos en el segundo cuarto. Al descanso del choque se llegaba con el marcador de 50-39.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero lograba remontar una desventaja de 17 puntos en la segunda parte del partido ante el NCS Acobendas. Los lanzaroteños se ponían un punto por arriba a falta de 1:30 para el final del choque, realizando un extraordinario juego para poner contra las cuerdas al equipo madrileño. El Aloe Plus Lanzarote Conejero no pudo aguantar el empuje final del NCS Alcobendas y los locales se apuntaban la victoria por 85 a 80.

Pamor Diene fue el MVP de la jornada en el grupo B de la Liga EBA de Baloncesto, concluyendo el encuentro con 24 puntos, 19 rebotes y 3 tapones, logrando 34 puntos de valoración. Raúl Rodríguez fue una pesadilla para la defensa del NCS Alcobendas y Alejandro Viera continúa con su progresión, anotando 22 puntos en el partido del pasado sábado.

A pesar de la derrota, el Aloe Plus Lanzarote Conejero garantiza la duodécima posición de la clasificación, aprovechándose de la derrota del Movistar Estudiantes. El Aloe Plus Lanzarote cerrará la temporada recibiendo la visita del Fundación Globalcaja La Roda, partido que se jugará el próximo domingo 7 de mayo a las 16:30 horas en el pabellón de la Ciudad Deportiva Lanzarote.

Ficha Técnica

NCS Alcobendas (85): Héctor Jiménez (17), Alberto Martín (7), Gabriel Gómez (0), Guillermo Ruiz (22), Alejandro Fortes (2) -quinteto inicial- Miguel Young (9), Jorge Parra (18), Francisco Javier Díaz (0), Carlos Arjonilla (8) y Héctor Lucas Oceja (2)

Aloe Plus Lanzarote Conejero (80): Raúl Rodríguez(16), Amaurys Robles (8), Jonatan Bosa (2), Pamor Diene (24) y Alejandro Viera (22) -quinteto inicial- Karl Niama (8), Juan Vivas (0)

Parciales: 25-13, 50-39 (descanso) 70-60, 85-80 (final)