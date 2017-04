El paratriatleta lanzaroteño explicó cómo ha sido el proceso de recuperación, acompañado de las personas que han hecho posible la recuperación tras la rotura del fémur en octubre

El Hotel La Isla y el Mar de Puerto del Carmen fue el lugar elegido por el equipo de Lionel Morales para confirmar la vuelta del paratriatleta lanzaroteño a la competición. Ha estado varios meses de baja tras la rotura del fémur que sufrió el pasado mes de octubre en un entrenamiento y que le ha imposibilitado competir después de participar en los Juegos Paralímpicos de Río 2016.

En la rueda de prensa estuvieron presentes, a partir del propio triatleta, el doctor Dariusz Chmielewski responsable de su operación, su fisioterapeuta Juan Montero y su entrenador, Rubén Toribio, todos ellos artífices de la recuperación del deportista tras la grave lesión sufrida. Lionel Morales abrió la comparecencia, dando las gracias a todos y presentando a su equipo de trabajo.

El doctor Dariusz Chmielewski, jefe del Servicio de Traumotología y Cirugía Ortopédica de Hospiten Lanzarote, explicó como su equipo médico le reconstruyó el fémur a Lionel Morales. “Teníamos que reconstruir la cabeza del muñón del fémur y sustituir la placa que le habían colocado desde hace 17 años, cuando perdió la pierna” comentó el doctor y explicando con una prótesis que “colocaron una placa bloqueada con una extensión consolidando, gracias a sus ganas, que el hueso estuviera prácticamente soldado en ocho semanas”.

No todo quedó ahí y semanas después tuvo que volver a pasar por el quirófano para retirarle la extensión, porque le estaba molestando con las inserciones musculares. Tras la segunda operación, comenzaba el proceso de rehabilitación del paratriatleta lanzaroteño.

Juan Montero, fisioterapeuta de Stilo Vitae, comentó como fue ese proceso de rehabilitación. “Hemos trabajado en tres períodos; primero en uno donde nos encontramos con una pierna con un hematoma muy grande, en el que hemos trabajado con Diatermia desde el día que Lionel recibió el alta, consiguiendo bajar la inflamación, reabsorber el hematoma y favorecer la regeneración de todo tipo de tejido”, explicó sobre el comienzo de la recuperación.

El segundo paso fue el de “recuperación de la movilidad de una amplitud de movimiento normal a través de ostopatía, estiramiento, fisioterapia…completamos la fase en tiempo récord”, pasando al tercer paso, “es donde estamos ahora y consiste en la re-adaptación al efecto deportivo, sin problemas en la natación ni en la bicicleta, pero nos está costando más en la carrera a pie, aunque contábamos con ello porque la pala de la prótesis lleva un empuje bastante importante”.

El último eslabón de la fase de recuperación, pero no por ello menos importante, fue su entrenador Rubén Toribio de MC2Action. El preparador explicó las diferentes fases que han tenido que llevar para que Lionel Morales pueda estar disponible comenzando la pretemporada una vez recibida el alta médica. “Lo primero que hicimos fue entrenar la natación para que nos sirviera de base para toda la temporada, luego bicicleta en cuento se pudo adaptar la prótesis, pero siempre con sesiones de “rodillo” para que no tuviera que forzar”, explicó su entrenador.

Rubén Toribio comentaba que les había cogido por sorpresa tener que pasar de nuevo por el quirófano. “Al volver a parar tuvimos una pérdida de forma en natación y bicicleta, pese a las molestias y alguna caída, se repuso, ya está haciendo carreras a pie de unos 10 kilómetros y está preparándose para objetivos a medio y largo plazo”.

Sobre estos objetivos, Lionel Morales apuntó que trabaja sin perder de vista los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, comenzando este año el ciclo olímpico que puede aprovechar desde el principio. “Yo hago lo que me gusta”, dijo Lionel Morales, “el día 13 de mayo estaré en Yokohama, en las Series Mundiales, y aunque sé que no estaré compitiendo al 100 por 100, me doy por satisfecho con terminar y estar metido en el ciclo olímpico”.

Sobre las pruebas importantes que tiene en su agenda este año destacó, a parte de la prueba que disputará el día 13 en Japón, “el Europeo, Edmonton/Canadá, el Campeonato de España y la Gran Final de Rotterdam, marcándome como objetivo la mejora de una carrera a otra”.

Antes de concluir, Lionel Morales quiso dar las gracias a todo el equipo médico y el equipo de enfermeras de Hospiten Lanzarote, por el excelente trato recibido, a la paciencia del doctor Dariusz Chmielewski, Juan Montero y Rubén Toribio, a los medios de comunicación presentes, a la propiedad del Hotel La Isla y el Mar por ceder las instalaciones para la rueda de prensa y a todo el mundo por los continuos mensajes de apoyo y ánimo que recibe.