El Aloe Plus Lanzarote Conejero luchó ante el “Granca”, pero se quedó sin victoria

Nuevamente el pabellón de la Ciudad Deportiva Lanzarote presentó sus mejores galas para animar al Aloe Plus Lanzarote Conejero

El Aloe Plus Lanzarote Conejero vendió muy cara su derrota ante el filial del CB Gran Canaria, y todo ello, apoyado por un público que volvió a ser el jugador número seis del equipo y que no paró de animar en todo el encuentro. El Aloe Plus Lanzarote Conejero dominó el choque en el primer cuarto, viendo como poco a poco se iba reduciendo su ventaja y haciéndose el CB Gran Canaria con las riendas. Los jugadores entrenados por Iván Fernández no arrojarn la toalla en ningún momento y apretaron hasta que no les quedó más opciones.

Comenzó con mucha fuerza el Aloe Plus Lanzarote Conejero, que desde pronto se propuso llevar la voz cantante en el partido y lo hizo con una fuerte defensa y un rápido ataque que sorprendió al equipo grancanario. Rafael Arrocha se vio obligado a pedir tiempo muerto con el marcador 9 a 0 y con apenas dos minutos de juego disputados. Tras la vuelta a la cancha, seguía mandando en el juego el equipo local, basando su organización en Jonathan Bosa, Raúl Rodríguez y Cécimo Armas, mientras que la faceta reboteadora era de Pamor Diene. Alejandro Viera, muy luchador, imprimia carácter a un equipo que se veía sólido y convencido de poder ganar al filial amarillo. Al final del primer cuarto el marcador era de 21-10.

El cuadro visitante salío a la cancha mejor que los locales en el inicio del segundo cuarto. Consiguieron romper el cerrojo defensivo, estar mucho más fino en el lanzamiento exterior y ganar la partida bajo su propio aro con algún tapón. Se iba apagando esa alegría que tenía en los primeros compases el equipo lanzaroteño, que se acentuó con la obligada salida de Raúl Rodríguez de la cancha con un corte en la cabeza. Aprovechaba bien la circunstancia el equipo claretiano para ponerse por delante en el marcador y acabar el cuarto 28 a 32.

No le gustaba a Iván Fernández lo que veía en el tercer cuarto, Su equipo estaba siendo superado en el marcador, de forma amplia, por el Gran Canaria. Si bien es cierto que el juego era muy parejo, el acierto a la hora de decantar las jugadas, especialmente desde la línea exterior, estaba torciendo la balanza del lado amarillo. Pamor Diene, máximo anotador del encuentro, vio la tercera falta personal y algunas decisiones señaladas por la dupleta arbitral hacía despertar a una tranquila Ciudad Deportiva, que empezó a llevar en volandas a su equipo.

La diferencia de nueve puntos que llegó a tener el CB Gran Canaria se fue disolviendo poco a poco, lo suficiente para que los locales volvieran a coger resuello. Las trompetas volvían a tronar en el recinto capitalino, pese a ello, los grancanarios intentaban silenciarlas con alguna canasta. Al final del cuarto el marcador era de 48 a 55, pero todo estaba en el aire, podía pasar cualquier cosa en los últimos diez minutos.

El último cuarto comenzaba con un parcial de 0-8 a favor del Gran Canaria en los primeros dos minutos, lo que obligó al Aloe Plus Lanzarote Conejero a solicitar un tiempo muerto para pedir más intensidad a sus jugadores a la hora de defender. Tras la vuelta a la cancha, estaba siendo complicado ir recortando puntos en el marcador, no perdiendo la esperanza el Aloe Plus Lanzarote Conejero apoyados por su afición, que rugía con algún mate de Pamor Diene o alguna finta de Cécimo Armas. El aficionado recordaba que jugar este año en EBA no va a ser el sueño de un día, que el año que viene se ha de estar de nuevo en categoría nacional.

A falta de dos minutos el resultado era de 60 a 71, complicado sí, pero no imposible. Gritos de “defense, defense…” salían de la grada para alentar a los suyos en los robos, pero la pelota se resistía a entrar en la canasta grancanaria y así, complicado. Cécimo Armas era el primero en abandonar la cancha por faltas personales, quedaba algo más de un minuto y se empezaba a resignar el aficionado siempre fiel al equipo capitalino, que durante jornadas ha abarrotado la Ciudad Deportiva Lanzarote, pero que sabe que todavía tendrá una nueva oportunidad de ver en casa a su equipo antes de poner punto y final a la temporada.

Quedaban 45 segundos y un 2+1 para el Aloe Plus Lanzarote Conejero quedó finalmente en una jugada de 4 puntos, al coger Alejandro Viera el rebote y anotar. En la siguiente jugada, canasta de Raúl y falta personal sobre él. Retumbaba la afición en el recinto capitalino, anotando Raúl y solicitando un tiempo muerto el banquillo del CB Gran Canaria, viendo como la ventaja de quince puntos quedaba en cuatro a falta de 37 segundos para el final.

No salió la jugada y el equipo amarillo tuvo la cabeza más fría para disputar el tiempo que quedaba, con la ventaja en el marcador a su favor, concluyendo el partido 70 a 77. El Aloe Plus Lanzarote Conejero vendió cara su derrota, dio la cara ante sus aficionados y cuenta ya los días para volver a encontrarse con su público, en el último partido de la temporada, el próximo 7 de mayo ante la Fundación Globalcaja La Roda.

Ficha Técnica

Aloe Plus Lanzarote Conejero (70): Raúl Rodríguez (18), Jonathan Bosa (3), Pamor Diene (27), Alejandro Viera (17) y Cécimo Armas (3) -quinteto inicial- Karl Niama (2), Amaurys Robles (0), Fran Suárez (0) y Adrián Montes (0). Entrenador: Iván Fernández

CB Gran Canaria (77): Aleksander Baillero (2), Arturo Fernández (17), Joaquín Portugués (5), Kristaps Gluditis (14) y Alberto Padrón (13) -quinteto inicial- Saulo Román (4), Ignacio Ravelo (1), Dzeiks Krumins (4), Birán Faye (9) y Babacar Fam (8). Entrenador: Rafael Arrocha

Parciales: 21-10, 28-32 (descanso) 48-55, 70-77 (final)

Árbitros: Juan Antonio Molina y Javier Sánchez. Fueron eliminados Cécimo Armas por parte del Aloe Plus Lanzarote Conejero y Joaquín Portugués por parte del CB Gran Canaria, con cinco faltas personales cada uno.

Incidencias: Pabellón Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 400 espectadores. Partido correspondiente a la 28º jornada de la Liga EBA de Baloncesto.