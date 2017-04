Comienza la proyección de la Sección Oficial del FICL 2017: 85 cortometrajes a competición

Compiten obras rodadas en Hungría, Bélgica, Francia, Alemania, Canadá, Suiza, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Rusia, Kosovo, Brasil, Corea del Sur y Finlandia

La directora de Fifty rupees only, un documental premiado por en el Festival de Málaga y por Amnistía Internacional, presentará su corto el jueves 27 de abril

El cine del Centro de Innovación Cultural El Almacén acogerá desde esta tarde las proyecciones de los 85 cortometrajes que integran la Sección Oficial del 17ª Festival Internacional de Cine de Lanzarote.

Desde hoy, lunes 24 de abril, y hasta el viernes 28 de abril, habrá cuatro pases diarios: a las 17:45 se proyectarán los cortometrajes Documentales, a las 19:00 los de Animación, a las 20:15 los que concursan en la categoría de Ficción Nacional y a las 21:30 los trabajos de Ficción Internacional.

El evento cinematográfico organizado por Fisme Producciones y el Cabildo de Lanzarote, a través del área de Cultura que coordina el consejero Óscar Pérez, tendrá 85 producciones a competición, entre las que hay óperas primas, trabajos de fin de carrera y películas seleccionadas en festivales como Sundance, Toronto, Clermont-Ferrand o Cannes.

Por la pantalla del CIC El Almacén pasarán cortometrajes dirigidos por cineastas bien reconocidos la industria cinematográfica española como Javier Fesser (El Milagro de P. Tinto), Santiago Zannou (El truco del manco), Alberto Vázquez (doblete en los premios Goya de este año con Decorado y Psiconautas) o Juanjo Giménez (director del multipremiado Timecode).

El cómico tinerfeño Aarón Gómez comparte reparto con Carlos Areces en Como yo te amo, una comedia con guión de Antonio Mercero (lunes 24, 20:15). Iñaki Elizale compite con Benditas infancias (martes 25, 20:15) una obra que visibiliza la vida de los niños soldados, privados de los derechos más básicos. Dave Anderson concursa con un videoclip musical animado desarrollado para una canción de Tom Rosenthal (Bob in the Rain and The Lizard of Hope se proyectará el martes 25 en el pase de las 19:00). Repiten en el FIC —con unos expresionistas Caballos Muertos— Anna Solanas y Marc Ribas, unos referentes en la animación con títeres (han sido reconocidos con un premio Gaudí, un Mélis d´Argent y un galardón en el festival de cine fantástico de Sitges).

Destacan también los trabajos Digital Immigrants (un trabajo de fin de carrera seleccionado en el festival de Locarno que inaugurará la categoría Documental esta tarde a las 17:45) y El último vuelo del Sunbreeze, un documental que relata el peor accidente de la aviación español en lo últimos 25 años (miércoles 26, 17:45). El 17º Festival Internacional de Cine de Lanzarote acogerá también el estreno nacional de Hogar, dulce hogar, un cortometraje de Carlos Polo protagonizado por Gloria Muñoz y Miguel Rellán.

El jueves 27 de abril, la cineasta Nagore Eceiza presentará en El Almacén Fifty Rupees Only, un documental que se pregunta dónde queda el amor en la India más allá de las películas de Bollywood. Habitualmente, los padres de los jóvenes indios “deciden su destino en una ceremonia (sagai)”, en la que comprometen a sus hijos con su futuro cónyuge. El cortometraje se alzó con una biznaga en la sección Afirmando los derechos de la mujer del Festival de Cine de Málaga, y fue reconocido con el premio Amnistía Internacional en el festival Abycine.

Proyecciones en el CIC EL Almacén. Entradas a 1 €

Los cortometrajes se proyectarán en versión original con subtítulos en español o/y inglés. Las entradas (1 € cada sesión de cortometrajes) están a la venta en la taquilla de El Almacén, desde hoy y hasta el viernes 28, de 17:15 a 21:30, o a través de la plataforma de venta online Entrees.

El FICL, una coproducción del Cabildo de Lanzarote y Fisme Producciones, entra así en su ecuador, después de haber acogido su tradicional Muestra de Largometrajes y el concierto de ayer de Helena Goch, en su primer hermanamiento con el festival Sonidos Líquidos. Este festival es posible gracias al patrocinio del Gobierno de Canarias y el ayuntamiento de Arrecife, y a la colaboración de las empresas CICAR, Arrecife Gran Hotel, Lanzarote Natural y Club La Santa.

Toda la información en: www.festivaldecinedelanzarote.com