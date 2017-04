El MIAC-Castillo de San José acogerá la fiesta de presentación de “la mejor cita musical del verano”: Kevin Yost, José Riverol, Yeray Tremps y Ulive ofrecerán una sesión que será un anticipo de lo mucho y bueno que ofrecerá la V edición del festival, que se celebrará a partir del mes de julio en Jameos del Agua

Las entradas para asistir a una fiesta que permitirá disfrutar de un atardecer “único y especial” en el MIAC-Castillo de San José el próximo jueves, 27 de abril, entre las 20.00 y las 01.00 horas, están ya a la venta en la Casa Amarilla, en el propio MIAC y en cactlanzarote.com, al precio de 10 euros por persona

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote se encuentran inmersos, desde hace semanas ya, en la organización del que es considerado, por muchos, “el evento musical del verano en la isla”, Jameos Music Festival.

La edición de 2017, que se celebrará en cuatro sesiones a partir del próximo mes de julio, promete ser más atractiva, más potente y con más y mejor música aún que las citas anteriores. Pero para ir calentando motores y, al mismo tiempo, satisfacer las ganas de la legión de seguidores de la música disco que hay en la isla, “que no puede esperar hasta el verano”, los CACT han organizado una fiesta de presentación que reunirá en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo-Castillo de San José a algunos de los selectores que han puesto, y pondrán en la próxima edición, sus conocimientos y saber hacer al servicio de JMF.

Así, quienes decidan embarcarse en esta nueva aventura musical de los CACT, podrán gozar del privilegiado atardecer que regala la fortaleza mientras disfrutan de las últimas tendencias musicales de la mano del genio norteamericano Kevin Yost, y de los reconocidos José Riverol, Yeray Tremps y Ulive. “Será un encuentro entre nuestros creadores de cultura y las mejores referencias de la música internacional en un lugar único” apunta el consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio. La fiesta de presentación de Jameos Music Festival tendrá lugar este próximo jueves, 27 de abril, entre las 20.00 horas y las 01.00 horas.

Las entradas para participar de una noche que garantiza la mejor música e infinidad de sorpresas se encuentran desde hoy a la venta en la Casa Amarilla, en Arrecife, en el propio MIAC-Castillo de San José y en el enlace goo.gl/lIgvEY, en cactlanzarote.com, al precio único de 10 euros por persona, hasta agotar el aforo.

El line-up

Dedicado en sus primeros años a la percusión y la batería, Kevin Yost empezó a escuchar jazz bajo la influencia de gente como Chuck Mangione. Desde muy joven empezó a trabajar como dj mientras descubría la música de baile con el sonido electro de los 80. De ahí se lanzó a innovar en el jazz contemporáneo desde principios de los 90, cuando empezó a experimentar con diferentes sabores de acid jazz.

Encontró el apoyo de los grandes sellos discográficos en 1996, mientras seguía desarrollando su sonido, que mezclaba jazz y house. I! Records, de New Jersey, editó su primera remezcla, Hear My Answer de Envelop. Más tarde editó dos singles para Guidance Records de Chicago: Unprotected Sax y Plastic Jazz. El éxito de estos trabajos le llevó a su primer trabajo completo para i! titulado, Night Of A Thousand Drums.

Reconocido como uno de los mejores selectores del panorama internacional actual, Yost deleitó al público de Jameos Music Festival’16 con una de sus mágicas sesiones.

Habiendo empezado sus carreras a mediados de los 90 en Lanzarote y Tenerife, José Riverol y Yeray Tremps iniciaron su relación de pasión con la música electrónica. Eventualmente, sus proyectos comenzaron a unirse en busca de los sonidos más vanguardistas. El resultado, una colección de música brutal que recorre toda la electrónica de estas dos últimas décadas y les lleva a realizar sesiones de vinilo que van del house, el disco y el funky, a los espectros más deep y underground.

Ulive es el proyecto del músico, productor, dj y Mc Ulises Hernández. Su trabajo fusiona géneros musicales que van desde el disco deep hasta el breack-beat, el indi, el rock, el ragga e, incluso, el hip-hop. Remixes al vuelo acompañados de vocales en directo. El resultado es una mezcla de sonidos orgánicos y virtuales, con una puesta en escena dinámica y muy original. El live-set y la improvisación son las constantes vitales de este artista que no para de innovar.