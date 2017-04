El juez Alba anula la grabación que originó el caso Unión

Según publica Canarias 7, el caso Unión podría dar un giro radical ya que el juez Salvador Alba, que preside el tribunal de jurado en la causa, ha anulado la grabación que origino la misma tras estimar parcialmente las alegaciones de Luis Lleó, uno de los acusados.

Tal como informa este diario, en un acto de 77 folios, el magistrado resuelve las alegaciones presentadas por la defensa de Luis Lleó y anula la grabación hecha el 5 de Junio de 2008 por Carlos Espino a Fernando Becerra, y las posteriores realizadas en julio, noviembre y diciembre del mismo año, que documentaban presuntamente reuniones entre ambos.

El juez Alba considera que estas grabaciones no son admisibles como prueba por su falta de autenticidad e integridad y por afectar y vulnerar los derechos fundamentales. “El hecho de que la originaria grabación, la del 5 de junio de 2008, no fuera autorizada por resolución judicial, se llevara a cabo de forma pre ordenada a la obtención de pruebas materiales de un delito que se sabía que podía cometer como queda constatado por la comparecencia de 4 de junio efectuada por Carlos Espino en su propio despacho profesional, se hiciera de forma subrepticia y teledirigida y no de forma espontánea, conlleva declarar la nulidad de la grabación. A ello debemos añadir que la misma se sabe manipulada por la existencia de cortes que evidencia una edición, como queda acreditado por los informes periciales de parte de y de la propia Policía Científica, por lo que carece de todo valor a efectos probatorios y de todo valor como medida de investigación” afirma el magistrado según el mencionado diario.

Salvador Alba sostiene que “la nulidad de ese documento a los efectos procesales y constitucionales conlleva la del resto de grabaciones pues, sin duda, se había generado una expectativa de privacidad en la persona grabada cuyo quebranto es condenado, como hemos dicho, por nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nuestro Tribunal Constitucional”.

La anulación de la grabación que origino el caso Unión puede dar un giro radical a la causa. Y es que, aunque aún se está estudiando el alcance de dicha anulación, mucha gente cree que esta anulación podría echar por tierra muchas de las piezas del caso Unión o incluso muchos creen que podría afectar a toda la causa.

Fuente: Canarias7