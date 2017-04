El Aloe Plus Lanzarote Conejero derrota al Estudiantes con una Ciudad Deportiva entregada

Se presentaba un partido intenso entre el Aloe Plus Lanzarote Conejero y el Movistar Estudiantes porque, de vencer el equipo local, la salvación estaría prácticamente lograda, pero de obtenerla el equipo visitante se metería de lleno en la pelea por la salvación. Por si fuera poco, el Aloe Plus Lanzarote Conejero contaba con la baja de Kennedy Eubanks, pero contaba con una Ciudad Deportiva que vestía sus mejores galas, con más de 700 espectadores en las gradas.

Arrancaba el encuentro con un parcial 7-0 para los locales, obligando al equipo estudiantil a pedir tiempo muerto. Tras la vuelta a la cancha, dos triples consecutivos ponían la clave de lo que íbamos a ver en los próximos minutos. El Movistar Estudiantes mostró una excelente mano en el lanzamiento exterior, especialmente con Juan Llorente.

La igualdad en el marcador era máxima. Los tiros exteriores de unos eran respondidos con un excelente juego de creación, además de un acertado juego reboteador, lo que permitía que se llegara al final del primer cuarto con el empate a 17 puntos.

Al comienzo del segundo cuarto fue el equipo visitante el que llevó el control, dejando sin ideas a los de Iván Fernández, que veían como los madrileños, a base de triples, ponían tierra de por medio. El banquillo local pedía tiempo muerto y, con mucho trabajo, fue recortando diferencias hasta conseguir nuevamente empatar el choque y concluir la primera mitad con el marcador de 43 a 43.

En la segunda parte se repetía la lectura del segundo cuarto, pero con la diferencia de que las defensas estuvieron mucho más atentas y los lanzamientos exteriores de los madrileños comenzaban a pasearse por el aro. Los locales se enfrentaban a una defensa muy complicada de sobrepasar. Seguía siendo un partido vibrante e igualado, y se llegó a la conclusión del tercer cuarto con el empate a 59.

En el último cuarto, el Aloe Plus Lanzarote Conejero se guardó mucho para no cometer faltas personales, mientras que los visitantes fueron cargándose de ellas. Juan Llorente ya no tenía el mismo acierto que antes, mientras que el equipo local se mostraba más fuerte en defensa y efectivo en ataque. Raúl Rodríguez se erigió en el director de orquesta del equipo, flanqueado por un excelente Cécimo Armas, un crecido Alejandro Viera, un pletórico Pamor Diene y un siempre espectacular Cameron Vines. Poco pudo hacer el Movistar Estudiantes ante estos ingredientes, sazonados con una Ciudad Deportiva que a grito de “defense, defense…” hacía temblar el parqué de la cancha.

Las diferencias se fueron haciendo cada vez más notables en el marcador y pese a pedir tiempo muerto o hacer rotaciones el banquillo madrileño, no podía igualar el poderío que estaba mostrando el Aloe Plus Lanzarote Conejero. Al final del partido se llegaba con el marcador de 79 a 71, sumando los lanzaroteños una victoria muy importante para el devenir de la temporada.

El triunfo ante el Movistar Estudiantes deja al Aloe Plus Lanzarote Conejero con un pie y medio en la Liga EBA de Baloncesto, aunque todavía necesita de una victoria para certificar de manera matemática la permanencia. Los lanzaroteños aventajan en tres victorias al Movistar Estudiantes, pero los madrileños tienen a su favor el “basket average” en caso de empate. El próximo compromiso del Aloe Plus Lanzarote Conejero será después de Semana Santa y recibiendo la visita del CB Gran Canaria.

Ficha Técnica

Aloe Plus Lanzarote Conejero (79): Raúl Rodríguez (15), Pamor Diene (7), Alejandro Viera (13), Cameron Vines (16) y Cécimo Armas (9) -quinteto inicial- Karl Niama (11), Amaurys Robles (3), Jonathan Bosa, Juan Vivas (3), Fran Suárez (2) y Carlos Becerra

Movistar Estudiantes (71): Alex Tamayo (18), Diego González (3), Andriy Grytsak (8), Bernat Vanaclocha y Juan Llorente (28) -quinteto inicial- Adams Sola (5), Pablo Suárez (3) y Mamadou Fall (6)

Parciales: 17-17, 43-43 (descanso) 59-59, 79-71 (final)

Árbitros: Cristian Meira y Yurena Hernández. Fue eliminado por cinco faltas personales Mamadou Fall en las filas del Movistar Estudiantes:

Incidencias: Ciudad Deportiva Lanzarote, unas 700 personas. Partido correspondiente a la 27º jornada de la Liga EBA de Baloncesto.