“La tierra no se tragó a mi hijo”

Seis años y veinticuatro días hace ya que Antonio Luis García fue visto por última vez. Su padre, Antonio Luis que mantiene el recuento del tiempo que hace que no ve a su hijo, mantiene con firmeza que su hijo está vivo. Según su familia, creen que pudo ser captado por una secta y descartan que huyese por su propia voluntad.

Según los investigadores, la desaparición de Antonio Luis en marzo de 2011 con 39 años, está catalogada como “inquietante”. A pesar de los más de seis años transcurridos desde su desaparición, su padre habla a día de hoy en presente confirmando así su plena convicción de que su hijo, en alguna parte, aún está vivo. “Mi hijo estaba estupendamente, en una etapa buena de su vida. Se había separado de forma amistosa, las niñas venían a casa, les daba clases y las ayudaba en los estudios. Lo estamos buscando vivo, por supuesto. ¿Qué ha pasado? La tierra no se lo tragó. Creo que es muy difícil, conociendo a mi hijo, que se fuese por su cuenta. Si no lo creyese, habría tirado la toalla y no podría ayudar a nadie” afirma Antonio Luis García López

La última vez que se le vio, fue cuando salía hacia una tienda, ya desparecida, a escasos 100 metros de la casa de sus padres cerca de Juan Manuel Durán, en la capital grancanaria, donde iba a comprar un móvil para su hija pequeña. Tal como recuerda su familia, prometió no tardar mucho y volver para almorzar con sus padres, esas fueron sus últimas palabras. “Sobrellevarlo es muy difícil. Desde que desapareció hemos estado dos años yendo a un psiquiatra”, afirman.

No existe un ida en que, como en todas las familias de desaparecidos, no les vengan recuerdos de Antonio Luis a sus mentes. “Lo peor de todo es la incertidumbre. En mi casa, gracias a Dios, estamos fuertes, pero a veces la cuerda se afloja. Me acuerdo de él cada día, esa es la realidad. Hay días en los que uno está peor que otros. En la vida de la familiares de desaparecidos hay días más duros que otros. Como la fecha en la que desapareció o su cumpleaños te acuerdas más porque no se olvida nunca”, sentencian.

Fuente: Canarias7