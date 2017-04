Resumen deportivo de la jornada

FÚTBOL

La jornada en Tercera División se salda con una victoria y un empate para los equipos conejeros. El triunfo vino de parte de la UD Lanzarote que obtuvo los tres puntos en un gran partido en casa ante el Unión Viera, dejando el marcador en un 2-1 a favor de los lanzaroteños. Estos tres puntos les sirven para mantenerse en la lucha por llegar a la cuarta plaza. El empate vino de Gran Canaria, el US Yaiza no consiguió superar a un ya desahuciado Telde, en un mal partido donde no se vieron goles. Este empate a cero deja a los sureños y a los rojillos en igualdad de puntos en la tabla, a tan solo cuatro puntos de la promoción de ascenso.

Dos victorias y una derrota cierran la jornada en Regional Preferente para los conejeros. El Haría sigue con su estupenda temporada y obtiene la victoria esta jornada frente al San Pedro Mártir, al que los norteños golearon por 4 tantos a 0 para seguir en la segunda posición de la tabla. Tres fueron los puntos obtenidos por el San Bartolomé en su visita a Balos (1-3), los hombres de Falo López hicieron un gran trabajo y con la victoria obtienen un colchón de cuatro puntos con los temidos puestos de descenso. Por otro lado, el Teguise no saca su envite ante el Victoria (1-2) dejando al equipo de farolillo rojo en la clasificación a seis puntos de la salvación.

En la División de Honor Juvenil, los equipos lanzaroteños no cosecharon ningún punto esta penúltima jornada de la temporada. El Marítima cayó derrotado ante el San José (2-3) y lo mismo hacia el Tahíche ante el Sobradillo con un marcador de 3-0.

BALONCESTO

El único representante conejero en Liga EBA, el Aloe Plus Lanzarote Conejero, se medía ante un rival directo por la permanencia, el HM Torrelodones. Los pupilos de Iván Fernández no pudieron obtener la victoria, con un marcador final de 86-66. Esta derrota obliga al equipo conejero a sumar por victorias los encuentros que disputen en casa para obtener la salvación.

Victoria del Maramajo ante la Matanza en la Primera Autonómica Masculina, por un ajustado marcador de 67 a 61, aunque ya con la seguridad de que son campeones de la fase regular. Por su parte el Guacia Soluciones Informática Conejero caía derrotado por 82-49.

En la Autonómica Femenina, doble victoria, por una parte triunfo del Magec Tias ante el Quimicas Oro Tacoronte por 37 a 66, que les sirve a las conejeras para continuar una jornada más en la segunda posición de la tabla. Y por otro lado, victoria también para el Arigona en casa ante La Victoria por 73 a 47, un marcador y una victoria que les sirve para defender la tercera posición de la tabla.

BALONMANO

El Ca’Mario Lanzarote en su enfrentamiento ante el BM Maracena, obtuvo una importante victoria por un 21 a 25 en la Primera Nacional. Los chicos de Nacho Vico terminan esta jornada en la tercera plaza a tan solo dos puntos del segundo clasificado, el BM Aguilar, aunque con un partido menos.

Victoria de la chicas del Puerto del Carmen en la División de Honor Femenina en su visita al Fuengirola por un ajustado marcador de 29 a 30, lo que les permite seguir en la segunda plaza de la tabla con un margen de tres puntos con el tercer clasificado. Lo mismo hizo el Zonzamas ganando su encuentro ante el Getasur con un marcador final de 22 a 19. Las de Miguel Ángel Lemes abandonan así la última plaza de la tabla y acarician la salvación.

Fuente: Radio Marca Lanzarote