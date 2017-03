¡Qué bello es morir! Próximamente en el Teatro San Bartolomé

Hoy 31 de marzo se estrena en el Teatro de San Bartolomé la comedia ¡Qué Bello es Morir!. Siete historias para reírse hasta no parar. Escritas por reconocidos autores entre los que destacamos a la genial Antonia San Juan, el conocido presentador Màxim Huerta. Es una obra en la que nos sacamos muchos miedos y prejuicios.

Dirigida por Esperanza Lemos está interpretada por Josele Román, Beatriz Rico y Fran Antón. ¡Qué bello es morir! son noventa minutos en los que el tema de la muerte se trata desde diversos ángulos. Y desde todos ellos no podrás dejar de reirte.

Siete Scketch divertidos

¿Qué pensarías si has muerto y no te has enterado de que lo estás?, o ¿Si descubres a través de una esquela que te has muerto?. Situaciones diferentes, absurdas a veces que trivializan eso de “criar malvas” para llevarlo al lado cómico.

Son historias que no dejarán de sorprender. Que nos harán pensar. Que nos entretendrán y nos llenarán de humor. ¿Te imaginas encontrarte a tu ex en el más allá?, vaya, vaya ¿no?. ¡Ni allí te libras!

Una mirada desenfadada del más allá que te hará disfrutar cada minuto. ¡Qué Bello es morir! se estrena en el Teatro San Bartolomé hoy 31 de marzo, a las 21.00 horas. Entradas a la venta en el propio Teatro o a través de internet en http://www.ecoentradas.com