Más de 2000 mujeres crearon en 2016 su propia empresa con el apoyo de la Cámara de Comercio de España y el Instituto de la Mujer

Un total de 1500 mujeres han recibido asesoramiento empresarial, en los últimos seis años, a través del Gabinete de Apoyo Empresarial a la Mujer (PAEM) de la Cámara de Comercio de Lanzarote. El año pasado, este servicio de Apoyo Empresarial a Mujeres atendió más de 140 consultas presenciales de emprendedoras y empresarias. Si contabilizamos las consultas telefónicas y telemáticas, la cifra superó las 500 consultas en ese periodo.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer hace hincapié en eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, que se ubica en el 23,25% de media en España y un 11,82% en Canarias, según un reciente informe de UGT (La falta de políticas de igualdad en el empleo incrementa la brecha salarial).

ONU Mujeres reclama asimismo el reconocimiento del trabajo no remunerado que supone el cuidado del hogar y de la familia, y redistribuir estas tareas de forma equitativa entre ellos y ellas. Además, insiste, que para asegurar el empoderamiento económico de las mujeres se debe eliminar la brecha de género en los puestos de liderazgo y toma de decisiones y fomentar el emprendimiento. Uno de los objetivos del Programa PAEM es contribuir a la reducción de la tasa de desempleo femenino a través del autoempleo, opción que permite a las mujeres alcanzar una posición de liderazgo en el tejido empresarial insular.

Perfil de usuaria

En Lanzarote, el perfil de usuaria más común responde a una mujer de entre 25 y 54 años, en situación de desempleo y con estudios universitarios o de grado superior.

Tipología de la empresa

La mayoría de las mujeres asesoradas se presentó como empresaria individual y promotora única del proyecto de negocio. En los casos en que hay varios promotores, primó la constitución de empresas como sociedad mercantil frente a la Sociedad Civil Particular, opción que se ha ido diluyendo debido al cambio de fiscalidad de esta forma jurídica que pasa a tributar en el Impuesto de Sociedades.

Entre los proyectos que se acercan al Gabinete de Apoyo Empresarial a la Mujer (PAEM) priman los relacionados con el cuidado personal, el mundo infantil, la imagen y el comercio.

CASOS DE ÉXITO EN LANZAROTE

El Club de los niños

Karliana Aguilera se lanzó a emprender hace poco más de un año y lo hizo pensando en grande. “Tenía claro que no quería algo pequeño y que ya que me arriesgaba lo iba a hacer bien”, y lo hizo. El Club de los niños es una ludoteca que se ubica en el Charco de San Ginés, una oferta pensada para combinar con el ocio de los padres. “El primer año ha sido duro y he cometido muchos errores”, asegura esta joven impulsada a emprender tras su reciente maternidad, “pero gracias al Plan de Empresa que pude desarrollar con la ayuda de la Cámara de Comercio, definí muy bien los gastos que iba a tener y conseguí acceder a una línea ICO”. Ahora son tres personas fijas trabajando en plantilla, más una estacional y sin haber cumplido el año y medio ya consigue cubrir todos los gastos y pagos que tiene la empresa.

Bebeti, todo para recién nacidos

Siete años de trayectoria a las espaldas avalan a esta empresa especializada en puericultura. “Los primeros años son muy difíciles porque a la falta de crédito se unen los obstáculos con los proveedores y el peso de las grandes inversiones propias de un comercio, sin embargo, haciendo las cosas bien, al final consigues resultados y ahora es todo mucho más fácil”, asegura Sara Martín. El “boca a boca” ha convertido a este pequeño comercio de Tías en una referencia para todos aquellos que buscan artículos relacionados con el mundo de los bebés. El Programa PAEM también presta asesoramiento a empresarias constituidas.

Objetivo del programa PAEM

El PAEM busca sensibilizar a las mujeres hacia el autoempleo y la actividad empresarial y se ha convertido en un instrumento eficaz para la creación y consolidación de empresas. Cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo y del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Está diseñado por las Cámaras de Comercio para apoyar las iniciativas de mujeres en cualquier fase de su proyecto, tanto en el inicio de la idea como en su puesta en marcha y consolidación.