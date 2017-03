Teatro, música, arte y cine completan la programación cultural del Cabildo de Lanzarote para el mes de marzo

Las obras teatrales Clara Victoria y Corredera, el humor de Manolo Vieira, los conciertos de Ismael Serrano y Noa, o una exposición de Rufina Santana, entre los eventos previstos para las próximas semanas.

Y mucho cine: durante el mes de marzo el cine del CIC El Almacén proyectará hasta seis títulos diferentes.

Marzo comienza con fuerza en el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, con la actuación esta misma noche del humorista Manolo Vieira (Teatro El Salinero, 21.00 h) que está a punto de colgar el cartel de “Entrada agotadas”. Para los rezagados aún queda alguna libre, así que no tarden en comprar las suyas (http://culturalanzarote.com/manolo-vieira/).

En las artes escénicas la siguiente cita será la interesante propuesta Clara Victoria, de la compañía teatral La Otra Isla, que podrá verse en el Teatro El Salinero el próximo 9 de marzo. Con texto y dirección de Fernando Becerra Bolaños e interpretación a cargo de la actriz lanzaroteña Estela Perdomo, de Diana Ramírez y del propio Becerra, Clara Victoria nos narra el enfrentamiento en el Congreso de las diputadas Clara Campoamor y Victoria Kent durante la República (1931) en pos del logro del Sufragio Universal.

Ya el 18 de marzo serán Profetas de Mueble Bar los encargados de llevar a la caja negra del Teatro El Salinero otra historia impresionante: la vida y muerte de Juan García Suárez “El Corredera”. La historia del último ajusticiado al garrote vil por el franquismo en Canarias le ha servido a la veterana compañía Canarias para ganar el Accésit del XVII Premio Internacional de Teatro de Autor Domingo Pérez Minik. No se la pierdan.

Música

En cuanto a la música, dos son las citas destacadas este mes. El 11 de marzo el concierto de Ismael Serrano en el Teatro El Salinero. El cantante presente su disco La llamada. Y el 31 de marzo la cantante israelí Noa presentará en Jameos del Agua el disco Love Medicine, en un concierto organizado por Tecnosund Canarias y con colaboración de CACT Lanzarote y Cultura Lanzarote.

Arte

En cuanto a las artes plásticas, mucha actividad. Seguirá abierta hasta el 29 de abril la exposición colectiva Cinco creadoras en busca de Arozarena, en la que participan Mariola Acosta, Margarita Amat, Ángeles García Pereyra, Macarena Nieves Cáceres y Rosa Vera. Y asociada a esa exposición, el docente e investigador del patrimonio literario lanzaroteño Zebensuí Rodríguez, ofrecerá una conferencia gratuita el 14 de marzo titulada Mararía, o la belleza encerrada en el tiempo. Todo en el CIC El Almacén.

Antes, el 10 de marzo, se inaugurará al muestra Mercurio, de Rufina Santana, en la Sala El Cubo del CIC El Almacén. Una arriesgada y transgresora propuesta expositiva articulada en torno a la dimensión del otro, a través de unas piezas pictóricas protagonizadas por bellos, provocadores y sugerentes desnudos masculinos.

Y el 21 de marzo, el comisario de exposiciones Adonay Bermúdez presentará su libro Penumbra en el CIC El Almacén. un arriesgado proyecto editorial artístico que muestra una visión alternativa de Lanzarote a través de la obra de creadores como Gerson Díaz, Said Rais, Eugenio Merino, Saúl Velasco, Óscar Marín Repoller, Jose J. Torres, Hayfer Brea, Assaf Iglesias, Elena Betancor, Claudia Torres, Silvia Navarro, Paco Rossique, Manuel Antonio Domínguez, Alexis W, Sara Garsía, Teresa Arozena, Rubén Acosta, Karina Beltrán, Nicolás Láiz Placeres, Juan Zamora, Carlos A. Schwartz, Teresa Correa, Ildefonso Aguilar, Marco Alom y Samuel Aguilar.

Cine

Y en cuanto al séptimo arte, la programación del Cine del CIC El Almacén será abundante. La primera cita será con San Mao, la vida es el viaje, de la directora Susi Alvarado. Será los días 8 y 9 de marzo, con presencia de la directora y debate con ella el miércoles 8 de marzo.

Los días 15 y 16 de marzo, Frantz, de François Ozon (2016). El viernes 17 de marzo la proyección del documental Si no hubiera viento, un encargo del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote a Prored Soc. Coop realizado por Nadir Images. Al finalizar la proyección habrá una mesa redonda titulada: “Situación actual de las infraestructuras patrimoniales y propuestas para su conservación”.

El sábado 18 de marzo, dentro del ciclo La Muestra presenta, se exhibirá Writing on The City, del director iraní Keywan Karimi (2016). Entrada gratuita. Los días 22 y 23 de marzo, La comuna, de Thomas Vinterberg (2016); y los días 29 y 30 de marzo, The Neon Demon, de Nicolas Winding Refn (2016).

Consulta toda la programación cultural del Cabildo de Lanzarote en:

www.culturalanzarote.com