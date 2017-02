Sergio Mantecón y Annemarie Worst se proclaman Campeones absolutos de la 4 Stage Mountain Bike Lanzarote 2017

David Rosa y Annemarie Worst, vencedores de la 4ª etapa La 4 Stage Mountain Bike Race del Club La Santa acaba de cerrar una nueva edición por todo lo grande. Lo ha hecho con la etapa más dura y exigente de la carrera que ponía el broche final a una competición donde la dureza ha ido de menos a más cada día. Casi 90km con más de 1.500 metros de desnivel y unos elementos que han endurecido aún más la carrera. Los tramos de arena y el fuerte viento en el tramo final de la prueba. Todo ello ha hecho que esta última jornada no haya sido un paseo para nadie, ni siquiera para las decenas de bikers profesionales que se han reunido este año en Lanzarote para disputar la carrera. Para el resto de bikers, lograr ser finishers no ha sido sencillo con una etapa tan larga y dura, pero la recompensa por todo lo vivido durante 4 intensos días de BTT por un terreno tan peculiar como el de Lanzarote quedará grabada en su memoria para siempre. Lejos de salir más reservones ante el gran kilometraje del día, los favoritos han iniciado la etapa con un ritmo altísimo, como todos los días. Queda claro que esta ha sido la edición con más nivel de la larga historia de la carrera. Los puntos UCI son un enorme imán para los grandes corredores, y las privilegiadas condiciones de Lanzarote durante esta época del año, unidas a las excelentes instalaciones del Club La Santa hacen que esta carrera sea una de las favoritas para arrancar el año. El recorrido estaba marcado por una larga y exigente ascensión en la segunda mitad del trazado. Hasta allí llegaba un gran grupo con todos los favoritos. La subida servía de criba inicial pero iban a ser los kilómetros finales, rompepiernas y muy duros por la arena, los que romperían el grupo de cabeza. David Rosa, que tuvo una caída en el primer día, ya mostró ayer en la crono que estaba en un gran nivel de forma. El portugués ha atacado y se ha destacado en solitario para lograr romper la impresionante y admirable racha de triunfos de Sergio Mantecón. Ha entrado en meta como ganador de esta 4ª etapa con poco más de un minuto de ventaja sobre el propio Mantecón, que ha sido el dominador total de la 4 Stage Mountain Bike Race de este año. El biker del Trek Factory Racing ya sabía lo que era ganar la prueba, pero seguro que esta edición le deja mejor sabor de boca viendo el alto nivel de los rivales. Karl Markt ha completado el podio del día. En la general Mantecón ha ganado por delante de Soren Nissen y el propio Karl Markt. En féminas Annemarie Worst aseguraba que hoy iba a controlar el grupo desde atrás pensando en no arriesgar, pero ha acabado sumando otra victoria y logrando el pleno de triunfos en la 4 Stage Mountain Bike Race. La holandesa lleva unos días excepcionales tras proclamarse campeona del mundo sub-23 de ciclocross. Hoy Marlena Drozdziok y la española Susana Alonso han completado el podio y han estado más cerca del ritmo de la ganadora. En la general Worst ha arrasado y Susana Alonso ha obtenido el premio a su regularidad con la 2ª plaza. Drozdziok ha completado el top-3 de la general en una edición de la prueba que ha tenido una destacable presencia de mujeres, un buen síntoma que esperamos se repita en el futuro. La 4 Stage Mountain Bike Race del Club La Santa se cierra con un gran sabor de boca por el nivel de competición exhibido, la cantidad de participantes, las buenas temperaturas y el excepcional ambiente biker que se ha respirado durante estos 4 días en Lanzarote. Si quieres pasar 4 días de BTT rodando por un terreno peculiar como pocos, entre volcanes y lava, con más de 20 grados en febrero y rodeado de cientos de amantes del mountain bike apunta esta prueba para 2017.