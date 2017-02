Naviera Armas y el RCNA sellan su colaboración por una nueva temporada

El acuerdo facilita la presencia de regatistas en importantes competiciones

La participación de regatistas del RCN de Arrecife en regatas fuera de Lanzarote, así como la de regatistas de otros lugares en aguas de la isla, está garantizada una temporada más tras la renovación del Convenio de Patrocinio y Colaboración entre Naviera Armas y el Real Club Náutico de Arrecife, que se llevó a cabo en las instalaciones del RCNA.

Gema Ibáñez, delegada comercial de Naviera Armas para Lanzarote y Fuerteventura, así como su delegado Juan Betancort Ramos, firmaron junto al presidente del RCNA Julio Romero Ortega el nuevo acuerdo.

La presencia como patrocinador de Naviera Armas en el equipo de regatas del RCNA, permitió el que las tripulaciones de las diferentes clases de vela ligera: Optimist, Laser 4.7 y Laser Radial, pudiesen participar en importantes citas a nivel regional y nacional con sus propias embarcaciones. También se facilita la llegada de regatistas de otros lugares para participar en pruebas organizadas por el RCNA a lo largo del calendario deportivo.

El trabajo que se realiza desde la sección náutica del RCNA junto a sus colaboradores y patrocinadores, dejó la pasada temporada una buena cosecha de importantes éxitos deportivos: título mundial logrado por Rayco Tabares, Lai Torres, Domingo Falero y Alfredo González en J-80. El título de España en Snipe que sumaron RaycoTabares y Alejandro Morales, así como el de Alejandro Bethencourt en Laser Radial Sub 19, que además lograba el subcampeonato de Europa en Sub 21. A ello hay que añadir los subcampeonatos de Luciano García en la Copa e España de Laser 4.7 sub 196;Alberto Morales subcampeón de España de Optimist y campeón por equipos de autonomías.

Aunque con el listón muy alto, el años 2017 promete nuevos e importantes logros para la vela lanzaroteña, ya el pasado fin de semana en Tenerife se proclamaba subcampeón de la Copa de Canarias de la clase Snipe la pareja formada por Alejandro Bethencourt y Alfredo de León, que además lograban el título en su categoría de sub 21.