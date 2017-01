Turismo Lanzarote sigue “mimando” al mercado irlandés

El Ente insular de promoción asistió la pasada semana a las Ferias Holiday World Show de Belfast y Dublín, continuando con su apuesta por el turismo irlandés, “al que debemos seguir cuidando ya que es uno de los más fieles y entusiastas del destino Lanzarote”, señala el consejero de Turismo, Echedey Eugenio

La Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) acudió a la feria de Belfast de la mano del operador Jet2 que en los próximos meses enlazará la isla desde 9 aeropuertos del Reino Unido, con un total de 29 vuelos semanales, lo que supondrá un incremento del 48% de capacidad con respecto al verano anterior

Turismo Lanzarote estuvo presente la semana pasada en dos de las ferias turísticas más relevantes de Irlanda que, bajo el nombre de Holiday World Show, se celebraron en Belfast, del 20 al 22 de enero, y posteriormente en Dublín, del 27 al 29, con la participación tanto de profesionales del sector como de público en general.

De esta forma, la presencia de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), a través de la promotora en Reino Unido e Irlanda, en estas acciones promocionales es una muestra de “la exitosa y continuada apuesta que lleva realizando el Ente de promoción desde hace muchos años por el mercado irlandés, al que sin duda no podemos descuidar y debemos seguir mimando, ya que es uno de los más fieles y entusiastas del destino Lanzarote”, señala el consejero de Turismo de la Primera corporación insular, Echedey Eugenio, quien se trasladó el pasado jueves a Dublín para recoger el premio al Mejor destino de sol en la temporada de invierno, que concedió la propia industria turística del País del Trébol (Irish Travel Industry –ITI-) a la Isla de los Volcanes por decimocuarto año consecutivo.

Eugenio, que también estuvo presente en la Feria de Dublín, destacó las relaciones cercanas y la estrecha colaboración que mantiene Turismo Lanzarote con los principales operadores del mercado de Irlanda, “un país relativamente pequeño, de unos 4 millones de habitantes, de los que cerca de medio millón vienen a Canarias, y de esa cifra, más de 250.000, o sea más de la mitad, eligen Lanzarote para pasar sus vacaciones”.

En Dublín, Turismo Lanzarote asistió también al almuerzo ofrecido por Sunway, un touroperador independiente de origen familiar que, según señalan el consejero de Turismo, Echedey Eugenio, y el consejero delegado de la SPEL, Héctor Fernández, es “uno de los grandes artífices de la enorme popularidad de que goza en Irlanda el destino Lanzarote, clave en la excelente relación que mantenemos con el mercado irlandés y determinante en el éxito en la afluencia de turistas de aquel país a la isla en los últimos años”.

Asimismo, en relación a la Feria de Belfast, celebrada unos días antes, Lanzarote consiguió también un gran éxito entre los numerosos asistentes interesados en organizar sus vacaciones, en general turistas que, “disponen de un nivel adquisitivo alto, requiriendo principalmente alojamiento de 4 y 5 estrellas e interesándose por la cultura de la isla”. En este sentido, el touroperador Jet2holidays confirmó que en esta edición se triplicó el número de reservas a Lanzarote con respecto a la edición anterior. Eugenio añade que además “el perfil del turista irlandés, con más gasto en destino, encaja en la estrategia de promoción insular dirigida a la mejora cualitativa del turismo que nos visita”.

Hay que señalar que la SPEL acudió de la mano de Jet2holidays, uno de los más importantes turoperadores del mercado británico integrado en el grupo turístico del mismo nombre, que se encuentra en la actualidad en proceso de expansión, ya que recientemente ha incorporado una nueva base en los aeropuertos londinenses de Birmingham y Londres Stansted, estando previsto que comiencen a operar con Lanzarote a finales del próximo mes de marzo y principios de abril, respectivamente.

Jet2: casi un 50% de aumento de capacidad para Lanzarote

En este sentido, Jet2 se ha convertido en el segundo gran grupo turístico de Reino Unido, tras TUI y superando en 2017 el volumen de negocio a Thomas Cook. En concreto, a partir de abril la compañía aérea Jet2.com volará a Lanzarote desde 9 ciudades de Reino Unido: Leeds, Manchester, Newcastle, East Middlands, Glasgow, Belfast, Edimburgo, así como Londres‎ Stanted y Birmingham, estos dos últimos de reciente incorporación. Este programa supondrá un total de 29 vuelos semanales a la isla y un incremento de capacidad del 48% respecto al verano anterior, lo que en términos de asientos supondrá una oferta cercana a las 620.000 plazas de entrada o salida a la isla. Este grupo turístico está integrado también por el touroperador Jet2holidays, que tiene contratados en la isla 92 hoteles.

Por otra parte, el consejero de Turismo, Echedey Eugenio, y el consejero delegado de SPEL, Héctor Fernández, señalan que “Jet2 y Turismo Lanzarote renuevan cada año un importante acuerdo promocional que permite realizar múltiples acciones en diferentes canales consensuadas entre ambas partes” y resaltan que “en términos de producto y calidad de servicio, por un lado, Jet2 apuesta de forma clara por el deporte, teniendo una división especializada al respecto y, por otro, este verano implementará la medida del check-in anticipado en los hoteles previo a sus vuelos, lo que otorgará un plus de calidad en el servicio a sus clientes”. Como se recordará, Lanzarote concedió el premio Isla Lanzarote‎ al Grupo Jet2 en el año 2012 como reconocimiento a su decidida apuesta aérea y turística por la isla.

Feria de bodas en Dublín

Paralelamente a la Holiday World Show de Dublín, se celebró The Bride of the Year Show, una importante feria de bodas, donde Turismo Lanzarote también estuvo presente.