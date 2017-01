La Cámara de Comercio ayuda a 20 jóvenes desempleados a crear su propia empresa

Los jóvenes han recibido formación y asesoramiento en emprendimiento y autoempleo en el marco del programa “Construye tu Futuro”.

Es un programa de la Fundación Incyde, que cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo y el apoyo del área de Empleo del Cabildo de Lanzarote.

Veinte jóvenes desempleados con dieciocho proyectos empresariales han culminado el programa Construye Tu Futuro, tras recibir formación intensiva y asesoramiento personalizado con el objetivo de desarrollar su proyecto de empresa y crear su propio puesto de trabajo. Se trata de una iniciativa de emprendimiento e inserción laboral impulsada por la Cámara de Comercio de Lanzarote y la Fundación INCYDE, financiada por el Fondo Social Europeo, con la colaboración del Cabildo de Lanzarote.

La entrega de diplomas ha estado presidida por el presidente de la Cámara, José Torres Fuentes, el consejero de Empleo del Cabildo, Manuel Cabrera, y el director general de la Fundación INCYDE, Javier Collado. Durante el acto se han expuesto las iniciativas empresariales de algunos de estos jóvenes, que han optado por tomar las riendas de sus propios negocios.

Manuel Cabrera, máximo responsable de empleo en la isla, anunció durante su intervención que “pronto contaremos con unas importantes cuantías para ayudar al nuevo emprendedor, vía subvención directa a sus proyectos, si generan nuevos puestos de trabajo y enriquecen nuestra industria, o a las empresas de cualquier actividad que hagan nuevas contrataciones. En todo ello el Cabildo hará un esfuerzo máximo en su historia este año, en la creencia de que, con ilusión, iniciativa, voluntad y una formación lo más amplia y variada posible, nuestros conciudadanos puedan construir un futuro mejor para ellos mismos, y por tanto para este pequeño barco que es nuestra isla, donde todos debemos remar al unísono hacia un futuro aún mejor”.

Por su parte José Torres valoró la valentía de estos emprendedores que han decidido nadar a contracorriente y puso a su disposición los servicios de la Cámara, para empezar “ya que ahora al principio es cuando más apoyo se necesita”.

Javier Collado, director de Incyde, ha señalado a los jóvenes la oportunidad que ofrece la red de Cámaras para afrontar un nuevo proyecto.

Construye tu futuro

Según la última Encuesta de Población Activa, cerca de la mitad de los jóvenes canarios que quieren trabajar, no pueden hacerlo. En este contexto, el programa Construye tu Futuro se ha implantado con el objetivo de ofrecer una alternativa a jóvenes de entre 16 y 29 años, que han abandonado o finalizado sus estudios y que no están trabajando ni estudiando. La meta que persigue es promover el emprendimiento y el autoempleo, para contribuir a reducir las altas tasas de paro juvenil que sufre España en general, y Canarias en particular.

El programa, que se ha desarrollado entre octubre y diciembre de 2017, ha constado de tres fases. En la primera, dedicada a la promoción de la cultura emprendedora, los participantes aprendieron técnicas de creatividad y la metodología design thinking.

La segunda fase, que ocupó el grueso del programa, consistió en un programa formativo de siete semanas con clases conjuntas y tutorías individuales orientadas a fomentar el emprendimiento. Además, para sellar la brecha entre formación y vida laboral, los participantes pudieron visitar empresas relacionadas con su proyecto emprendedor. Participaron Más Comunicación, Oswaldo Machín, Ludoteca El Club de los Niños, entre otras.

Durante la última fase de seguimiento, denominada Mentoring, los jóvenes han recibido apoyo y tutelaje durante la puesta en marcha de sus proyectos.

Los proyectos emprendedores

De los 18 proyectos presentados, tres ya se han constituido como empresa: el bar Chill-Out Alchemistry, la app para creación de rutas turísticas AdapTrip y la barbería a domicilio Barbería en Casa. Además, es de esperar que otros proyectos se vayan poniendo en marcha en los próximos meses, entre ellos la ludoteca infantil “Pasitos”, una agencia de comunicación, un nuevo servicio de diseño gráfico, un espacio de ocio y música y una escuela de danza.

Construye Tu Futuro se enmarca en el Programa Operativo de Empleo Juvenil cofinanciado por el Fondo Social Europeo para 2014-2020. En dicho periodo, la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio se ha marcado como objetivo apoyar a más de 7.000 jóvenes en su proceso de incorporación al mercado laboral a través de la puesta en marcha de su propio negocio.